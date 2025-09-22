قتال شرس على قمم الدوريات الخليجية



واصل النصر والاتحاد بدايتهما المثالية في دوري المحترفين السعودي، بعدما حققا الانتصار الثالث على التوالي، ليتقدما بفارق نقطتين في صدارة الترتيب، وفي قطر، تعثّر المتصدر الشمال بالتعادل أمام الغرافة، وازداد القتال على قمة كل من الدوري الكويتي والبحريني شراسة. وفي الدوري السعودي، سجّل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ثنائية لكل منهما ليقودا النصر لفوز كبير 5-1 على الرياض، ليستمر في الصدارة بالعلامة الكاملة، ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط متساوياً مع حامل اللقب الاتحاد، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجاوز الاتحاد صدمة خسارته في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 منتصف الأسبوع أمام الوحدة الإماراتي، عبر فوز قاتل 1-0 على النجمة السعودي.



وفي قمة مثيرة، قلب الأهلي السعودي تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل دراماتيكي 3-3 مع الهلال، في حين احتل القادسية المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه 2-1 على الخليج، كما فاز التعاون على الاتفاق 4-1، والخلود على ضمك 2-1، ونيوم على الأخدود 1-0، وانتهت مباراتا الفيحاء مع الشباب، والحزم مع الفتح بالتعادل السلبي.



وفي قطر، توقفت بداية الشمال المثالية في دوري النجوم، بعد تعادله السلبي مع الغرافة، لكنه حافظ على الصدارة برصيد 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن قطر الذي فاز على الشحانية بهدف دون مقابل، ويحتل الريان المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد فوزه 3-0 على الأهلي، وهو نفس رصيد الغرافة الذي تعادل مع الشمال.



وفي مباريات أخرى، تعادل الوكرة 2-2 مع السد حامل اللقب، فيما حقق الدحيل فوزاً عريضاً 8-1 على العربي ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن السد، كما تفوق أم صلال على السيلية 2-1، ليصعد إلى المركز الثامن.



وفي البحرين، أظهر المحرق حامل اللقب قوته بفوز مريح 3-0 على الشباب، ليحقق انتصاره الثاني توالياً، ولحق به الخالدية إلى الصدارة برصيد 6 نقاط بعد تغلبه 1-0 على الأهلي المنامة، كما فاز عالي والرفاع 3-0 على النجمة وسترة على التوالي، وتغلب الحد على البحرين 3-1، والمالكية على البديع 2-1.



وفي الكويت، حسم التعادل 1-1 قمة الكويت والعربي، ليستمر الفريقان معاً في صدارة الدوري الكويتي الممتاز، ولعب الكويت بنقص عددي يقارب 60 دقيقة لكنه صمد وخرج بنقطة، وكان الكويت قد فاز في وقت سابق على الجهراء 4-1، فيما تغلب العربي 3-0 على الفحيحيل. كما فاز السالمية على النصر 2-1، وانتهت مباراتا الشباب مع القادسية بالتعادل 1-1، وكاظمة مع التضامن سلباً.