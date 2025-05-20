عيسى هلال: «فوق هام السحب» فرحة وطنية بإنجاز قاري

عبّر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالإنجاز الآسيوي الذي تحقق مؤخراً، وذلك عقب عودته من سنغافورة حيث شارك في حفل تسليم كأس آسيا للأندية.

وقال: «فوق هام السحب، أشارك هذه اللحظات الاستثنائية مع أخي خالد بن عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والرئيس القاري، الإنجاز هو فخر لكل إماراتي، ووسام نعتز به على مستوى القارة».

وأضاف: وجود ممثل إماراتي في هذا المحفل القاري يعكس مكانة الرياضة الإماراتية وتطورها على كافة المستويات، مشيداً بالدور الريادي للشارقة في دعم الحركة الرياضية إقليمياً وقارياً، ويُعد هذا التتويج الثاني في تاريخ الأندية الإماراتية في بطولة كأس آسيا، ما يعزز حضور الدولة على الساحة الرياضية الدولية، ويؤكد جودة برامج التطوير الرياضي التي تتبناها مؤسسات الدولة.

وأكد خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن الإنجاز الذي حققه نادي الشارقة، أول من أمس، بفوزه باللقب القاري هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وجهود كل العاملين ضمن منظومة النادي، مشيراً إلى أن التتويج القاري يعوض إخفاق المنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم، ويشكل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال: إن اللقب القاري يمثل لحظة فخر للرياضة الإماراتية، ويؤكد أن الأندية الإماراتية قادرة على تحقيق الإنجازات في أكبر البطولات، مشيراً إلى أن هذا التتويج هو بداية لمسيرة طموحة للنادي في المشاركات الخارجية.

وحظي تتويج فريق نادي الشارقة بتغطية إعلامية موسعة من وسائل الإعلام الآسيوية، التي أشادت بالمستوى الفني للفريق خلال مشواره في البطولة، والتنظيم المحكم الذي أظهره في المباريات الحاسمة، حيث لعب بخبرة عالية وتمكن من حسم اللقاء النهائي في ملعب المنافس.