كوزمين.. أجمل وداع مع البطل



اختار المدرب الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، أن يودّع ناديه بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، في إنجاز يعد تتويجاً لمسيرته الناجحة مع «الملك».

وجاء تتويج الشارقة باللقب القاري بعد فوزه المستحق في النهائي على ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 1-2، في مباراة جسدت شخصية الفريق وروح الانتصار التي زرعها كوزمين في لاعبيه منذ توليه المهمة.

ومنذ قدومه إلى النادي، أعاد كوزمين تشكيل هوية الفريق، بجعله فريقاً منظماً ومنافساً على جميع الجبهات، وخلال فترة قيادته حصد الفريق ألقاباً محلية مهمة، لكن اللقب الآسيوي يظل الأبرز، لما يحمله من قيمة تاريخية واعتراف قاري بقوة الفريق.