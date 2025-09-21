عجمان يحقق فوزاً غالياً على الشارقة في مواجهة دون مدربين



حقق عجمان فوزاً ثميناً على مضيفه الشارقة بهدف أحرزه وليد أزارو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة مثيرة غاب فيها مدربا الفريقين ميلوش وغوران عن دكة البدلاء، وتواجدا في المدرجات، بسبب الإيقاف، بالنتيجة رفع «البرتقالي» رصيده إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز الثامن، فيما تراجع الشارقة إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.



بدأت المباراة هادئة في دقائقها الأولى مع أفضلية للشارقة في السيطرة، لكن عجمان كان الأخطر هجومياً ونجح في تهديد مرمى مضيفه بعدد من الكرات، أبرزها تسديدة قوية من ليوناردو سيلفا تصدى لها ببراعة الحارس درويش محمد، بجانب ضربة رأسية لوليد أزارو تجاوزت الحارس، لكن المدافع مارو كاتينيك تدخل في الوقت المناسب وأبعدها من المرمى.



وخلال الجزء الأخير من الشوط الأول، نشط الشارقة أكثر في الجانب الهجومي ونجح في بناء عدد من المحاولات، لكنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى علي الحوسني الذي تعامل بثبات مع عدة تسديدات. وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع اللعب من الفريقين، مع رغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث وسط تبادل السيطرة والهجمات، وشهد الشوط مشاركة ماجد حسن للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، بجانب عودة نجم الفريق كايو لوكاس الذي كان قد تعرض لإصابة في الجولة الافتتاحية.



وأتيحت فرص خطرة للفريقين، أبرزها تسديدة ماناي مهاجم الشارقة، فيما أهدر فليمنغز لاعب عجمان أخطر الفرص بانفراده بالمرمى، لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث، ورد كايو لوكاس بضربة رأسية ارتطمت بالقائم، وفي الدقيقة 70 أحرز وليد أزارو هدف التقدم بعد مجهود فردي رائع. وخلال الدقائق الأخيرة اشتعلت المواجهة وسط محاولات من الشارقة لإدراك التعادل، لكن عجمان حافظ على تقدمه وأفضليته الهجومية حتى صافرة النهاية محققاً فوزه الثاني في المسابقة والذي أسعد جماهيره.