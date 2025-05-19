رئيس الاتحاد الخليجي يهنئ الشارقة بالتتويج الآسيوي

هنأ الشَّيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتّحاد الخليجي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي سايلورس السنغافوري 2 ـ 1.

وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا.

واختتم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تصريحه بتأكيد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.