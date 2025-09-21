الوصل يصل إلى النقطة السابعة بفوز صعب على البطائح



حقق الوصل فوزاً صعباً على مضيفه البطائح بهدف دون مقابل، سجله علي صالح في الدقيقة 30 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب استاد خالد بن محمد، مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط في المركز 12.



وبعد أن أظهر البطائح نشاطاً في الشوط الأول تراجع أداؤه تدريجياً، ما منح الوصل أفضلية الضغط الهجومي، وتصدى إبراهيم عيسى حارس الوصل لفرصة هدف للوصل في الدقيقة 17، بعدما حول تسديدة علي صالح إلى ركلة ركنية، وأثمر ضغط «الإمبراطور» عن هدف بتسديدة رائعة من قدم علي صالح، من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.



ردت عارضة مرمى البطائح كرة عرضية، غيرت مسارها من سيرجيو بيريرا، وكادت أن تسقط خلف حارس البطائح في الدقيقة 37، ولعب جيانلوكا مونيز، كرة ساقطة للبطائح في الوقت بدل الضائع، وردت من القائم في جسد حارس الوصل محمد علي، وأكمل دفاع «الراقي» إبعادها، وبعدها انطلق سيرجيو، ودخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع البطائح، ولكنه سددها ضعيفة بين يدي إبراهيم عيسى، لتبقى النتيجة على حالها مع صافرة نهاية الشوط الأول لمصلحة الوصل بهدف دون مقابل.



واعتمد الوصل على التكتل الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة في انطلاقة الشوط الثاني، مع تطور الأداء الهجومي للبطائح سعياً إلى التعادل، وتصدى حارس الوصل لتسديدة مفاجئة وقوية من بديل البطائح افونى جونيور في الدقيقة 64، ثم حول الحارس محمد علي تسديدة للبطائح بقدم سعود خليل إلى ركلة ركنية في الدقيقة 70، وتألق إبراهيم عيسى في الدقيقة 83، وحرم ماتيوس سالدانها من تسجيل هدف ثانٍ للوصل، وتدخلت تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع لوجود شك في ركلة جزاء للبطائح، وقرر الحكم إكمال المباراة، التي انتهت لمصلحة الوصل.