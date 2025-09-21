"يويفا" يدرس استبعاد إسرائيل من بطولاته

إعداد - موسى علي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس إمكانية استبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من مسابقاته القارية، وسط ضغوط قوية تقودها قطر، الداعم البارز للاتحاد، بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة في الدوحة.

وبحسب صحيفة إسرائيل هايوم والقناة "12"، تسعى قطر إلى طرح التصويت على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة يُتوقع أن تحظى بتأييد واسع، مع معارضة محدودة من دولتين أو ثلاث فقط من أصل عشرين دولة تملك حق التصويت.

في المقابل، تكثف الاتحادية الإسرائيلية لكرة القدم جهودها لمنع التصويت، عبر الاستعانة بدعم حلفاء إسرائيل في الأوساط الرياضية والسياسية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الاتحاد قوله إنهم يتحركون "على جميع الجبهات"، مع توقعات بالاعتماد على دول مثل ألمانيا وهنغاريا لعرقلة القرار.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الحملة القطرية بدأت بعد استهداف إسرائيل قيادات من "حماس" في الدوحة بداية الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي لم يحقق أهدافه، لكنه أدى إلى تجميد محادثات وقف إطلاق النار التي كانت ترعاها قطر بشأن غزة.

وفي حال مضى "اليويفا" بالقرار، فإن إسرائيل ستُقصى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، كما سيُستبعد نادي مكابي تل أبيب من بطولة الدوري الأوروبي، علماً أن المنتخب الإسرائيلي ينافس حالياً ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب إيطاليا والنرويج ومولدوفا وإستونيا.