رئيس الاتحاد الآسيوي: لقب دوري الأبطال "2" يعكس تطور كرة القدم الإماراتية

هنأ معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا “2” 2024-2025، بعد فوزه على ليون سيتي سيلرز السنغافوري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء أمس، على استاد بيشان في سنغافورة، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وشهدت المباراة النهائية لحظة تاريخية للشارقة، حيث افتتح الفريق التسجيل قبل ربع ساعة من النهاية، لكن ليون سيتي عادل النتيجة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل الشارقة هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 97، ليحصد أول ألقابه القارية.

وقال الشيخ سلمان إن هذا الإنجاز يعكس تطور كرة القدم الإماراتية، مؤكداً أن الأداء اللافت لنادي الشارقة، إلى جانب المستوى المميز لفريق ليون سيتي، يجسد فاعلية العمل المشترك بين اتحادي الكرة في الإمارات وسنغافورة في تطوير اللعبة على المستوى المحلي والقاري.

وعبّر رئيس الاتحاد الآسيوي عن فخره بنجاح الموسم القاري الأول بالنظام الجديد، والذي شهد تتويج ثلاثة أندية بألقاب قارية للمرة الأولى، هي الشارقة “دوري أبطال آسيا 2”، والأهلي السعودي “دوري أبطال آسيا النخبة”، وأركاداغ التركماني "دوري التحدي الآسيوي".

وأكد أن الإصلاحات الشاملة التي تم تطبيقها في مسابقات الأندية الآسيوية تمثل نقلة نوعية تهدف إلى رفع المستوى الفني وتعزيز التنافسية، مشيداً بالدور الكبير للاتحادات الوطنية والأندية في إنجاح هذا التحول، مؤكداً التزام الاتحاد الآسيوي بمواصلة الشراكة والتطوير خلال المواسم المقبلة.