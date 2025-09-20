باولو سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي.. ويوكانوفيتش: خسارة النصر اللحظات الأخيرة صعبة



أكد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أنه فخور بلاعبيه بعد الفوز على النصر بهدف دون مقابل، في «ديربي دبي» ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: كنا أكثر تركيزاً وسيطرة على المباراة، وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكن لم يحالفنا التوفيق، وروح فريقي غير طبيعية من الموسم الماضي.

وأضاف: قدم اللاعبون أداءً بطولياً، ومشاركة سردار أزمون كانت العامل التهديفي الأهم في الموسم الماضي، ونجح في عودته الأولى بعد الإصابة في حسم 3 نقاط مهمة، ونحتاج إلى وقت أطول للمزيد من التطوير، وما تم اليوم في أرض الملعب، الكل شارك وأعطى كل ما لديه لخدمة وفوز الفريق.



كما أكد سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل، في «ديربي دبي»، أن فريقه لعب مباراة جيدة بشكل عام، وتبادلا الفترات الجيدة، وأن المنافس كان محظوظاً بالتسجيل في الوقت الأخير للقاء. وقال: علينا الآن إغلاق صفحة شباب الأهلي، والتفكير في المستقبل، ونعاني من مشكلة في الهجوم، وعلينا الاستمرار في العمل وتطوير الفريق، ونحن نفتقد اللمسة الأخيرة، ربما غياب الثقة أو التوفيق، ويبقى أن علينا الاستمرار في جهودنا للتطوير. وأضاف: أمر صعب الخسارة بهذا السيناريو في اللحظات الأخيرة، وهذه كرة القدم، وعلينا التحلي بالروح القتالية واللعب طوال التسعين دقيقة في مبارياتنا المقبلة.