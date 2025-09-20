العين يتصدر الدوري بـ «هاتريك» لابا كودجو في شباك خورفكان



تصدر العين لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 10 نقاط بعد فوزه 3-0 على ضيفه خورفكان مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة من المسابقة، وبخسارته بقي خورفكان في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، سجل أهداف العين المهاجم التوغولى لابا كودجو في الدقائق 45+1، و58، و78 من ركلة جزاء، بأهدافه الثلاثة أصبح المهاجم التوغولى الهداف التاريخي لنادي العين منذ تأسيسه بعد أن رفع غلته من الأهداف إلى 125 هدفاً بفارق هدف عن الهداف الأسبق أحمد عبدالله (الغزال) والذي سجل 124 هدفاً.



قدم الفريقان شوطاً أول متميزاً تبادلا خلاله المحاولات الهجومية وأهدر كل منهما فرصاً عدة مع أفضلية نسبية للعين الذي كان الأخطر والأوفر هجوماً ونجح لاعبوه مع مرور الوقت في إجبار ضيفه على التراجع إلى منطقته لحماية مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة تذكر، وتدخلت تقنية الفيديو، لتلغي ركلة جزاء كان احتسبها الحكم لصالح العين بعد ثبوت عدم عرقلة اريك داخل منطقة العمليات، وهي الواقعة التي احتسب بسببها ركلة الجزاء قبل إلغائها.



بسبب التكتل الدفاعي الذي اتبعه خورفكان، انتظرت جماهير العين حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسعد بأول أهداف فريقها عندما تربص المهاجم التوغولى لابا كودجو بكرة داخل المنطقة وسجل منها هدف التقدم، ولم تجد محاولات خورفكان، في الدقائق التالية لمعادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.



مع انطلاق الشوط الثاني قاد العين هجوماً سريعاً وكاد أن يسجل هدفاً لولا تدخل دفاع خورفكان ليبعد الكرة في الوقت المناسب، قبل أن يعود الهداف التوغولي لابا كودجو، ليسجل الهدف الثاني له وللعين بضربة رأسية رائعة بعد عرضية المدافع الشاب أمادو نيانج.



وبحلول الدقيقة 78 أصبحت النتيجة 3-0 لصالح العين بعد أن سجل المهاجم التوغولى لابا كودجو الهدف الشخصي الثالث له وللعين (هاتريك) من ركلة جزاء ارتكبت مع كاكو ويصبح بذلك الهداف التاريخي لنادي العين بالدوري منذ تأسيسه رافعاً رصيده إلى 125 هدفاً، متجاوزاً الهداف الأسبق أحمد عبدالله (الغزال) والذي سجل 124 هدفاً.



وتابع العين أفضليته وكاد البديل الحسين رحيمي، أن يسجل هدفاً رابعاً بعد تسديدة قوية تألق حارس خورفكان في إبعادها إلى ركلة زاوية لم يستفد منها الفريق البنفسجي، وبالمقابل بدا أن خورفكان استسلم تماماً لسيطرة أصحاب الأرض الذين تابعوا أفضليتهم حتى انتهاء المواجهة بفوز العين بثلاثية نظيفة.