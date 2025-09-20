البطائح والوصل يبحثان عن الفوز الثاني في الدوري



يستضيف البطائح نظيره الوصل على ملعب استاد خالد بن محمد عند الساعة الخامسة والنصف من مساء غدٍ الأحد، ضمن الجولة الرابعة، وتتصدر رغبة تحقيق الفوز الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، ويتواجد البطائح في المركز 12 برصيد 3 نقاط، وحصل عليها من فوز وحيد جاء على حساب خورفكان بنتيجة 2-1، في حين خسر أمام كل من العين 1-2، وعجمان 0-1، بينما يحتل الوصل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على بني ياس 2-0، والتعادل مع العين 1-1، والخسارة أمام الظفرة 1-3.



وقال فرهاد مجيدي مدرب البطائح: من الطبيعي أن يكون هدفنا تجنب تقديم مباراة سيئة مثل المباراة السابقة، ونعلم جيداً أننا سنقابل فريقاً قوياً، وأعتقد أن اللاعبين جاهزين لهذه المباراة، والخبر الجيد لنا هو عودة لاعبينا الأربعة المصابين، ما يجعل العمل أسهل بالنسبة لنا، ولكن بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة، وأعتقد أننا جاهزون لهذه المباراة، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة.



بدوره، قال رافاييل بيريرا لاعب البطائح: ثالث مباراة لنا في الدوري وثاني مباراة ستكون على أرضنا، وحققنا الفوز في المباراة الأولى، ونحن متفائلون باللعب مرة أخرى على أرضنا، ونعلم أننا سنواجه واحداً من أقوى فرق الدوري، ولكن المدرب قام بتحضير الفريق بطريقة مناسبة، ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية، والتركيز مهم في جميع المباريات، وخصوصاً أمام فريق قوي مثل الوصل، ونتمنى أن نحقق أهدافنا من المباراة.



من جهته، يدخل الوصل لقاء الغد بأفضلية تاريخية على مضيفه في مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، بعد 6 مباريات سابقة انتهت جميعها بفوز «الإمبراطور»، ما يجعل «الراقي» في مهمة البحث عن انتصاره الأول.

وأكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل، أنه حرص على إعداد لاعبيه بالصورة المثالية بعد ضغط المباريات الأخيرة، وآخرها مواجهة الاستقلال الإيراني، حتى يكون كل لاعب في أفضل حالاته البدنية، مشيراً إلى أن الفريق ما زال في مرحلة التعافي من الإرهاق الشديد، الأمر الذي دفعه للتركيز على التحضير بجودة أعلى لتمكين اللاعبين من تقديم مستوى قوي وتحقيق الفوز على مضيفه.



وأشار كاسترو إلى قوة المنافس، وقال: البطائح فريق قوي ومواجهته ستكون صعبة بالتأكيد مثل جميع مباريات البطولة لأن كل فريق يمتلك دافع الفوز، منافسنا يضم عناصر جيدة ولديه القدرة على صناعة الكثير من المتاعب الدفاعية للمنافسين، لذلك علينا أن نتعامل معه باحترام وحذر، وأن نبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة جيدة تضمن لنا إسعاد جمهورنا وحصد النقاط الثلاث التي تعتبر في غاية الأهمية.