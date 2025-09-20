طموحات الشارقة تصطدم بانتفاضة عجمان في دوري المحترفين



يلتقي الشارقة وضيفه عجمان عند الثامنة والربع من مساء غدٍ الأحد في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، على الرغم من تراجع الشارقة في جدول الترتيب بعد تعادله في الجولة السابقة أمام خورفكان، وخسارته قبلها من الجزيرة، مكتفياً بفوز وحيد في مستهل مشواره على دبا، ليجمع 4 نقاط فقط وضعته في منتصف الترتيب الذي لا يتناسب مع طموحه في المنافسة على الصدارة



ورفع الشارقة معنوياته بالفوز الأخير في دوري أبطال آسيا للنخبة على الغرافة القطري 4-3، والذي منح لاعبيه دفعة كبيرة، وأعاد الثقة لجماهيره، وفتح شهيته لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بقيادة مدربه الصربي ميلوش، الذي عمل على تجهيز عناصره، مؤكداً الجاهزية التامة والرغبة في تجاوز عجمان، مع اعترافه في الوقت نفسه بصعوبة المواجهة التي تحتاج إلى جهد مضاعف لحصد النقاط الثلاث في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.



وعلى الجانب الآخر، نجح عجمان في تحقيق فوزه الأول خلال الجولة الماضية على حساب البطائح، ليحصد أول 3 نقاط في رصيده، ويسعى البرتقالي إلى مواصلة النتائج الإيجابية بخطف فوز جديد على حساب منافس قوي بحجم الشارقة.



وأكد زوان، مساعد مدرب عجمان، الذي يقود الفريق بديلاً للمدير الفني غوران بعد طرده في مباراة البطائح، أن فريقه يحترم الشارقة الذي يضم عناصر عالية الجودة، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة، وأضاف: تحضيراتنا كانت جيدة، واللاعبون في جاهزية تامة فنياً وبدنياً ومعنوياً، وهناك إصرار كبير للبناء على الفوز السابق ومواصلة النتائج الإيجابية.