7.8 ملايين درهم لخماسي «دورينا» في بداية المشاركة الخارجية



بدأ رباعي دوري أدنوك للمحترفين، شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، مشواره في المشاركات الخارجية لموسم 2025-2026، بنجاح ودون خسارة في بطولتي دوري أبطال آسيا، ويلحق به العين عندما يستضيف سترة البحريني 30 سبتمبر الجاري، على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أندية الخليج.

وتتنافس أنديتنا في الموسم الجاري، على الوصول إلى الأدوار الإقصائية، للاقتراب أكثر من منصة التتويج، وفي الوقت نفسه زيادة حصتها من الجوائز المالية المخصصة في البطولات الثلاث، إذ تحصل الأندية الخمسة على 7.8 ملايين درهم، نظير مشاركاتها في الأدوار الأولى للبطولات الثلاث.



يحصل كل من شباب الأهلي والشارقة والوحدة، على حوالي 3 ملايين درهم للمشاركة في مرحلة دوري منطقة الغرب الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وتزداد بعدها المكافأة المالية لكل نادٍ، ليحصل حال الوصول إلى ثمن النهائي على مكافأة إضافية حوالي 750 ألف درهم، وترتفع إلى 1.5 مليون حال التأهل إلى ربع النهائي، و2.3 مليون حال الوصول إلى نصف النهائي، ويحصل الوصيف في نهاية البطولة، على حوالي 22 مليون درهم، والبطل على قرابة 44 مليون درهم.



أما الوصل المشارك في البطولة الثانية من دوري أبطال آسيا، فيحصل على حوالي 3.7 ملايين درهم لمشاركته في دور المجموعات، وحال صعوده إلى الدور ثمن النهائي سيحصل على 300 ألف درهم إضافية، واستمراره إلى الدور ربع النهائي سيحصل على 600 ألف، وترتفع المكافأة حال وصوله إلى نصف النهائي إلى 900 ألف، وإذا حل وصيفاً سيحصل على 3.7 ملايين، وإذا كرر إنجاز الشارقة الموسم الماضي، وتوج بطلاً للبطولة سيحصل على حوالي 10 ملايين درهم.



أما العين، فيحصل على 1.1 مليون درهم تقريباً لمشاركته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وحال تأهله إلى نصف النهائي، سيحصل على مكافأة إضافية قيمتها 367 ألف درهم، وبعدها يحصل البطل على حوالي 11 مليون درهم، والوصيف على 3 ملايين و670 ألف درهم، مع منح كل نادٍ 110 آلاف درهم مساهمة من الاتحاد الخليجي للمشاركين في كأس الخليج العربي، في نفقات السفر لخوض مباراة خارج الديار، ومثلها حال الفوز في أي مباراة، إلى جانب مكافآت مالية خاصة للجوائز الفردية للاعبين، إذ يمنح كل من الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وحارس مرمى، وهداف البطولة، على مكافأة مالية قيمتها حوالي 185 ألف درهم.



يذكر أن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، شهدت فوز الشارقة على ضيفه الغرافة القطري 4-3، والوحدة على ضيفه الاتحاد السعودي 2-1، وتعادل شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني 1-1، وتخوض أنديتنا الثلاثة مواجهاتها في الجولة الثانية خارج الديار، إذ يلتقي الوحدة مع تراكتور يوم 29 سبتمبر الجاري، ويتقابل في اليوم التالي، الشارقة مع السد، والاتحاد مع شباب الأهلي.



بينما حقق الوصل فوزاً كاسحاً على الاستقلال الإيراني بنتيجة 7-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا الثاني، ويحل ضيفاً على الوحدات الأردني في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في حين يلتقي العين وسترة 30 سبتمبر الجاري، ويحل بعدها «الزعيم» ضيفاً على كل من القادسية الكويتي 22 أكتوبر المقبل، وزاخو العراقي 4 نوفمبر المقبل، ثم يستضيف العين فريق زاخو 23 ديسمبر المقبل، ويختتم مشواره في دور المجموعات بالحلول ضيفاً على سترة 10 فبراير 2026، واستضافة القادسية يوم 18 من الشهر نفسه.