الوصل ثاني نادٍ يسجل 7 أهداف في مباراته الافتتاحية بالآسيوية



انطلقت المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2 بقوة مع الجولة الأولى من دور المجموعات الثماني، والتي شهدت أحداثاً مثيرة، أبرزها فوز الوصل على الاستقلال الإيراني 7 ـ 1، ما يجعله ثاني نادٍ يسجل 7 أهداف في مباراته الافتتاحية بالبطولة، بعد فوز الوحدات 7 ـ 0 على فريق محمدان سبورتينغ دكا في الـ 18 أبريل عام 2006.

ولعل من أهم الأرقام الأخرى في البطولة الآسيوية أيضاً، أن أنور أناييف لاعب آهال، بعد هدفه في مرمى فريق موهون باغان سوبر جاينت الهندي، بات أصغر لاعب بعمر 19 عاماً و54 يوماً، يسجل هدفاً في دوري أبطال آسيا الثاني لصالح فريق من تركمانستان منذ عام 2017.



بينما أنهى نادي نام دينه انتظاراً دام 15 عاماً لفيتنام بعدما فاز على راتشابوري 3 ـ 1 في لقاء المجموعة السادسة، وكان هذا أول انتصار لفريق فيتنامي على منافس تايلاندي في مباراة ضمن دوري أبطال آسيا الثاني أو كأس الاتحاد الآسيوي منذ فوز نادي دا نانغ على بورت 3 ـ 2 في فبراير 2010.



وبات فوز تامبنيز روفرز 3 ـ 0 على كايا إيلويلو كان الأول له على فريق فلبيني في دوري أبطال آسيا الثاني، بعد أن فشل في تحقيق الفوز على سيريس نيغروس في 4 مواجهات سابقة، بواقع تعادل واحد، وخسارة 3 مباريات، كما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في البطولة، وهو أطول سجل من هذا النوع لفريق سنغافوري في تاريخ المسابقة.



وحقق المحرق انتصاره الخامس على التوالي في دوري أبطال آسيا الثاني، وهذه أطول سلسلة انتصارات له في تاريخ البطولة، وسجل الفريق هدفين على الأقل في كل واحدة من هذه المباريات الخمس، كما حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات، وجاء فوز تاي بو من هونغ كونغ 2 ـ 1 على ماكارثر الأسترالي، لينهي سلسلة من 4 مباريات دون فوز بواقع تعادلين وخسارتين في دوري أبطال آسيا، وفي المقابل، خسر ماكارثر مباراتين متتاليتين لأول مرة في البطولة، بعدما سقط 2 ـ 3 أمام منافسه الأسترالي سنترال كوست مارينرز في نهائي منطقة آسيان من كأس الاتحاد الآسيوي 2023 ـ 2025.



وفاز النصر السعودي 5 ـ 0 على استقلال دوشانبي، وسجل الأهداف 5 لاعبين مختلفين، وهم عبد الرحمن غريب، أنجيلو، ويسلي، كينغسلي كومان وساديو ماني، في مباراة واحدة، وذلك لأول مرة للفريق خلال آخر 8 مشاركات قارية، وسجل غامبا أوساكا الياباني 63 لمسة داخل منطقة جزاء إيسترن، وهو الرقم الأعلى لأي فريق في الجولة الافتتاحية.

وفي الواقع، فقد سجل هانوي 74 لمسة أمام ناغا وورلد في فبراير 2019، و69 لمسة أمام ناغا وورلد في مايو 2019، وسنترال كوست مارينرز 66 لمسة أمام ستاليون لاغونا في أكتوبر 2023، ويونايتد سيتي، 66 لمسة أمام بويونغ كيت في فبراير 2018، هم من سجلوا أكثر من لمسة منذ عام 2017.