تفوق إماراتي وكوري في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا للنخبة



شهدت الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 مباريات مثيرة مع خوض 24 فريقاً 12 مباراة في خطوتهم الأولى نحو المجد القاري، وفي جولة افتتاحية حملت لحظات الفرح والحزن، وسط أجواء جماهيرية، وأحداث قوية ومثيرة مشوقة، وكان التألق الإماراتي، أكثر الأمور إثارة في تلك الجولة بعدما خرج الثلاثي شباب الأهلي، الشارقة والوحدة، دون خسارة، إذ قدم الوحدة مباراة مميزة أمام ضيفه الاتحاد السعودي وفاز 2-1.

وأظهر الشارقة بطل دوري أبطال آسيا الثاني الموسم الماضي، عزيمة كبيرة عندما قلب تأخره ليفوز 4-3 على ضيفه الغرافة القطري، وحقق للمرة الأولى فوزاً في مباراة قارية بعد تأخره بهدفين أو أكثر، وكان هذا الانتصار هو الثاني فقط للفريق في دوري أبطال آسيا أمام منافس قطري، فيما تعادل شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني 1-1، وأثبتت الفرق الإماراتية الثلاثة أنها مرشحة بقوة لحجز مقاعد في الدور ثمن النهائي.



وإذا كان التفوق إماراتياً في الغرب، فإن الأندية اليابانية لم تقل تألقاً في الشرق، حيث قاد فيسل كوبي المشهد بفوزه الكبير 3-0 على بطل الدوري الصيني شنغهاي بورت، وسجلت الثلاثية في الشوط الأول للمرة الثانية فقط في تاريخه بالبطولة بعدما سبق وسجل 4 أهداف أمام تشيانغراي يونايتد التايلاندي في الـ 22 أبريل 2022، كما أنه فاز في مبارياته الثلاث أمام شنغهاي بورت، وهي أطول سلسلة انتصارات له أمام فريق واحد في تاريخ البطولة، بينما تألق سانفريس هيروشيما، متغلباً على إرهاق الرحلة الطويلة ليحقق الفوز أمام ملبورن سيتي 2-0، وافتتح ماتشيدا زيلفيا مشواره القاري بتعادل 1-1 مع إف سي سيؤول، والفرق اليابانية الثلاثة تملك الثقة بقدرتها على بلوغ الدور ثمن النهائي.



وشهدت منطقة دوري الغرب الآسيوي أيضاً، تعادل الشرطة العراقي مع السد القطري 1-1، إلى تمديد سلسلة الشرطة من دون انتصار في المباريات الافتتاحية لمشاركاته في دوري أبطال آسيا، إلى 6 مباريات بواقع 3 تعادلات، و3 خسائر، وفي المقابل، فشل السد أيضاً في تحقيق الفوز في مبارياته الافتتاحية السبع الأخيرة، بواقع 6 تعادلات، وخسارة واحدة، ومن بينها 6 تعادلات متتالية.



وعلى الرغم أيضاً، أن مرحلة الدوري لم تشهد سوى جولة واحدة، إلا أن التايلاندي سوفانات مويانتا، أثبت أنه جاهز للتألق قارياً بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز فريقه بوريرام يونايتد 2-1 على منافسه في منطقة آسيان جوهور دار التعظيم، وأصبح بوريرام يونايتد، دون خسارة في 4 مباريات متتالية بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام جوهور دار التعظيم، وهي أطول سلسلة له أمام فريق واحد في البطولة، بواقع فوزين وتعادلين، ويعد الفريق الماليزي ثاني خصم فقط يحقق بوريرام أمامه انتصارين متتاليين في تاريخ مشاركاته القارية، فيما يأمل مويانتا الجناح الأيمن الذي سبق له التسجيل أمام جوهور دار التعظيم في مواجهة الفريقين بدور ثمن النهائي الموسم الماضي، أن يواصل تألقه لمساعدتهم على تخطي إنجاز بلوغ ربع النهائي الموسم الماضي.



وفي المقابل، وبعدما هيمنت الأندية السعودية على مرحلة المجموعات في الموسم الماضي، حيث بلغ ثلاثتها الدور قبل النهائي، لكن إذا ما أخذنا الجولة الافتتاحية مؤشراً، فإن مهمة هذا الموسم تبدو أصعب بكثير في النسخة الحالية، بعدما اضطر كل من الهلال، والأهلي البطل المدافع عن اللقب، لقلب تأخرهما من أجل تسجيل الفوز، وعادل الأهلي ثالث أطول سلسلة من دون خسارة في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 19 مباراة بواقع 15 فوزاً، و4 تعادلات، متساوياً مع غامبا أوساكا الياباني، وبات على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي وقدره 20 مباراة لكل من الهلال وأولسان إتش دي.



في حين تلقى الاتحاد خسارة مفاجئة أمام الوحدة، ويعزى ذلك إلى ضعف الفاعلية الهجومية، حيث اكتفى الاتحاد بتسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد له في مباراة واحدة خلال آخر 5 مشاركات في البطولة، ما يعني أن الثلاثي السعودي عليه الاستعداد لاختبارات مماثلة في المباريات المقبلة.

ورغم ضياع لقب الدوري الكوري الجنوبي هذا الموسم، إلا أن أولسان إتش دي استمد الإلهام من فوزه 2-1 على تشينغدو رونغتشنغ الصيني، وهو يسعى لحصد لقبه القاري الثالث، مع حصوله على 3 نقاط مبكرة في رصيده، ويبدو أولسان عازماً على استعادة مكانته بعد عام صعب، ومشاركة قارية ماضية حقق فيها انتصاراً وحيداً مقابل 6 خسائر، وأنهى مرحلة دوري شرق آسيا في المركز العاشر.