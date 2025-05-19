كايو لوكاس يتوج بجائزة أفضل لاعب



تُوّج النجم البرازيلي كايو لوكاس، لاعب نادي الشارقة، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدّمه طوال مشوار فريقه في البطولة، والذي ساهم بشكل كبير في قيادته نحو اللقب القاري.



وقد تميّز كايو بحضوره الهجومي القوي، وصناعته للفرص الحاسمة، إلى جانب تسجيله لأهداف مؤثرة في الأدوار الإقصائية، ما جعله محط أنظار الجماهير والمراقبين، واستحقاقه لجائزة الأفضل لم يكن محل جدل.



ويأتي هذا التتويج الفردي ليُكمل فرحة الشارقة بلقبه القاري، ويعكس قيمة كايو كلاعب مؤثر في تشكيلة الفريق، وصاحب بصمة واضحة في هذا الإنجاز التاريخي.