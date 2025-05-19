بعثة بطل آسيا تعود صباح اليوم



تعود بعثة نادي الشارقة للدولة عبر مطار الشارقة الدولي في الحادية عشرة من صباح اليوم، على متن الطائرة الخاصة من سنغافورة، بعد تحقيق الفريق لقب دوري أبطال آسيا 2، وتحظى عودة البعثة باهتمام واسع رسمياً وشعبياً، حيث يُنتظر أن تلقى استقبالاً يعكس حجم الإنجاز القاري الكبير، الذي أعاد الكرة الإماراتية إلى الواجهة الآسيوية من بوابة الأندية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة ترتيبات خاصة من الجهات الرسمية والرياضية في إمارة الشارقة لاستقبال الفريق والاحتفال بالإنجاز التاريخي.



على جانب آخر، شهدت إمارة الشارقة ومختلف مدن الدولة أجواء احتفالية كبيرة عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث خرجت الجماهير للاحتفال بهذا الإنجاز الفريد، كما تفاعلت شخصيات رياضية بارزة ومؤسسات رياضية مع الفوز، مؤكدة أن تتويج الشارقة هو إنجاز لكل الرياضة الإماراتية.