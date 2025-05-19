فراس بالعربي: إنجاز رائع وأشكر ميلوني على الهدف الغالي



أبدى التونسي فراس بالعربي، نجم نادي الشارقة، سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن التتويج هو ثمرة عمل جماعي كبير، وروح عالية ظهرت في جميع مراحل البطولة، وقال بالعربي بعد التتويج: «الحمدلله على هذا الإنجاز الرائع، لقد قاتلنا من أجل هذا اللقب، وحققناه بفضل الله ثم بجهود الفريق، إنه يوم تاريخي لن ننساه».

وعن الهدف الثاني الحاسم في المباراة النهائية، قال: «أشكر زميلي ميلوني على تسجيله الهدف الثاني، هذه اللحظات تصنع الفارق، وتعكس التفاهم والانسجام بيننا كلاعبين.

وختم فراس بالعربي تصريحاته قائلاً: «نهدي هذا اللقب لجماهير الشارقة ولكل من وقف معنا. الفوز بلقب آسيوي بهذا الحجم هو دفعة معنوية كبيرة لنا كلاعبين، ويمنحنا الدافع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من البطولات».