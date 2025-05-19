شاهين عبدالرحمن ينقذ الشارقة في اللحظة الحاسمة



سجّل المدافع شاهين عبدالرحمن اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي الشارقة، بعدما قام بتدخل دفاعي بطولي في الدقيقة الأخيرة من نهائي دوري أبطال آسيا 2، حافظ من خلاله على تقدم الفريق، وأسهم بشكل مباشر في تتويجه باللقب القاري الثمين.

وكانت المباراة تتجه نحو لحظات توتر حاسمة والشارقة متقدماً 2 - 1، لكن شاهين تدخّل في الوقت المثالي ليمنع هدفاً محققاً من خط المرمى، وسط إشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين، الذين اعتبروا إنقاذه إحدى أبرز لحظات البطولة بأكملها.

وتُعد هذه اللقطة تأكيداً على قيمة شاهين عبدالرحمن كقائد داخل الملعب، ليس فقط من خلال توجيهاته وخبرته، بل بأدائه العالي وروحه القتالية التي ظهرت في أصعب لحظة من عمر اللقاء.

وأسهم هذا الإنقاذ في تتويج الشارقة بلقبه الآسيوي الأول، ليخلّد اسم شاهين عبدالرحمن كبطل حقيقي في واحدة من أعظم ليالي «الملك».