جنوب أفريقيا تهزم المغرب وتحرز لقب أمم افريقيا للشباب

أحرز منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس الأمم أفريقيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما لأول مرة في تاريخه بفوزه 1-صفر على المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وسجل كوموليمو كيكانا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طويلة من الحارس فليتشر لويي سميت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر من الطرفين وقلة الفرص الواضحة.

واقترب المغرب من التسجيل في الدقيقة 51، بعد تمريرة منخفضة من حمزة كوتون جهة اليمين نحو إسماعيل العاود، لكن الحارس لويي سميت تدخل وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 67، حاول جوناس العبدلاوي التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من كوتون، دون أن تشكل خطورة.

وكادت جنوب أفريقيا أن تضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 82 عبر مالانغو، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع وسدد نحو المرمى، لكن أيت بودلال تدخل مجددا وأبعد الكرة.

وفي وقت سابق اليوم، احرز منتخب نيجيريا المركز الثالث في البطولة بعد أن فاز على نظيره المصري 4-1 بركلات الترجيح اليوم الأحد.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 1-1 إذ تقدم منتخب مصر بهدف عمر أسامة في الدقيقة الثالثة وادرك منتخب نيجيريا التعادل بهدف في الدقيقة 47 احرزه بديمي امول.

وتأهلت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر إلى نهائيات كاس العالم للشباب تحت 20 عاما والتي ستقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر أيلول وحتى 19 أكتوبر تشرين الأول المقبلين.