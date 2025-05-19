رسمياً.. رابطة الأندية المصرية تعلن إلغاء الهبوط من الدوري





أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وذلك بعد اجتماع عقدته اليوم الأحد .

وقال الموقع الرسمي للرابطة إن الاجتماع الذي حضره 15 ناديا من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود، قرر إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 وذلك "استجابة لطلبات الأندية".

وأضافت الرابطة أنها ستستمر في إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يهبط اعتبارا من الموسم المقبل أربعة أندية وتصعد ثلاثة فرق من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

ووافقت الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو أيار 2026.

ويشهد الدوري الممتاز حاليا مشاركة تسعة فرق ضمن مجموعة التتويج التي يتصدرها الأهلي متفوقا بفارق نقطتين على بيراميدز، ويليهما الزمالك والبنك الأهلي.

كذلك تضم مجموعة تفادي الهبوط تسعة فرق يتذيلها غزل المحلة والإسماعيلي بعد ست جولات من مباريات المجموعة.