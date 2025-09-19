صراع قمة دورينا يشعل «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي



على وقع صراع ناري على صدارة الدوري وفك الشراكة بينهما، يصطدم النصر مع شباب الأهلي في ديربي دبي القديم على استاد آل مكتوم غداً السبت، حيث يملك كل منهما 7 نقاط في رصيده، وسجلهما خالٍ من الهزائم حتى الآن. تاريخياً، يحظى شباب الأهلي حامل اللقب، بأسبقية على ملعب النصر بعد أن نجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات من أصل 16 في المحترفين، في حين فاز العميد 4 مرات، وحسم التعادل 4 مواجهات، وعلى الرغم من هذه الأسبقية التي يمتلكها شباب الأهلي، فإن المباراة ستكون مختلفة وحافلة -كعادتها- بالتشويق والمنافسة القوية، ولكل منهما حساباته الخاصة من أجل البقاء على القمة.



سيخوض النصر اللقاء في غياب أحد أبرز نجومه، وهو الإيراني مهدي قايدي، بداعي الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الجزيرة والتي ستبعده مدة تصل لشهرين أو أكثر. وأكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أنه يجب على فريقه أن يكون أكثر حرصاً للحصول على نقاط مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، التي وصفها بالاختبار المهم لفريقه في هذه المرحلة من الدوري، وقال: سنواجه أحد أفضل أندية الدولة الذي يتميز بالتنظيم الجيد، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ ومدرباً كفؤاً، بلا شك سيكون اختباراً مهماً لنا، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد، وأن نتحلى بالشجاعة، ونقاتل من أجل الفوز.



من جهته، يدخل شباب الأهلي «ديربي دبي» بطموح فض الشراكة على القمة التي يعتليها الفريق حالياً برصيد 6 نقاط، وذلك بتحقيق الفوز للمحافظة على الصدارة، وتوسيع الفارق مع النصر، قبل أن يلتقي في الجولة الخامسة بضيفه العين، الخميس المقبل، على ملعب استاد راشد بدبي، ويمتلك «الفرسان» أفضلية معنوية بتفوقهم التاريخي في دوري المحترفين، إذ حقق شباب الأهلي 16 انتصاراً مقابل 5 انتصارات للنصر، وتعادلاً في 11 مواجهة، وسجل خلالها شباب الأهلي 59 هدفاً، والنصر 45 هدفاً.



ويخوض شباب الأهلي المباراة بفارق أيام قليلة عن مباراته مع ضيفه تراكتور الإيراني، وانتهت بالتعادل 1-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو التعادل الثاني للفريق رسمياً في الموسم الحالي، بعد تعادله السلبي مع الوحدة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وتلقى «الفرسان» الهدف الأول في شباكهم هذا الموسم خلال تلك المباراة الآسيوية.