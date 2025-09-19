العين وخورفكان.. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في الجولة الرابعة



يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة والنصف من مساء غد السبت، فريق نادي خورفكان، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، قياساً على المستوى الذي ظهر به الفريقان خلال الجولات الثلاث الماضية. وبينما يتطلع العين، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر، لاعتلاء الصدارة على أمل تعثر المنافسين، يأمل خورفكان السابع في الترتيب برصيد 4 نقاط في متابعة ظهوره القوي الذي دشن به الموسم بالفوز على الجزيرة بالجولة الأولى والتعادل أمام الشارقة بالجولة الثالثة، وقبل ذلك خسارته 1-2 أمام البطائح بالجولة الثانية، وتترقب جماهير العين عودة المهاجم المغربي،سفيان رحيمي، بعد غيابه عن المباريات السابقة بداعي الإصابة، فيما يُتوقع غياب الثلاثي محمد عباس، وياستيش، وكوامي، للإصابة.

وبدوره حرص مدرب العين في الحصة التدريبية الأخيرة على إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تطبيق التكتيك وأسلوب اللعب، كما عمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.



من جانبه أكد عبدالكريم تراوري، متوسط ميدان العين، جاهزيته وزملائه بالفريق لمواجهة خورفكان، مشدداً على أهمية احترام المنافس الذي قدم مستويات عالية خلال الجولات الماضية، وأضاف: «العين دشن الموسم بظهور متميز، وهو قادر على الاستمرار بالنهج ذاته في بقية مباريات المسابقة، وجميع اللاعبين يتطلعون لمتابعة العمل الجيد لتحقيق الانتصارات».



بدوره يتطلع خورفكان إلى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق المفاجأة بملعب هزاع بن زايد رغم صعوبة المهمة، ويسعى رجال المدرب حسن العبدولي، المدير الفني للنسور، للحفاظ على تركيزهم طوال زمن المباراة وتحجيم خطورة أبرز لاعبي العين والعودة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، ويحتل خورفكان المركز السابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، حقق الفوز فيها على الجزيرة، وتعادل مع الشارقة مع هزيمة من البطائح، في وقت تأهل فيه الفريق إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي بعد الفوز على بني ياس.



وأوضح حسن العبدولي، مدرب خورفكان، أن لديه مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يملكون الموهبة والروح القتالية، لافتاً إلى أن «المباراة تعتبر خطوة أخرى مهمة للفريق ونتطلع إلى تحقيق الفوز فيها واجتياز مهمة ملعب هزاع بن زايد بنجاح، و نتمنى إسعاد جماهيرنا بتحقيق نتيجة إيجابية تضعنا على مقربة من فرق الصدارة».