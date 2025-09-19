أرسنال.. «أفكار وطاقة جديدة» بعد تغييرات إدارية شاملة



أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيل نائب رئيسه تيم لويس بشكل مفاجئ، في إطار تعديلات واسعة النطاق في مجلس إدارة النادي بهدف ضخ «أفكار وطاقة جديدة» في سعيه نحو تحقيق الألقاب.





ولم يتوج أرسنال بأي لقب كبير منذ عام 2020، وأنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه استرليني (335 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية الأخير لضم نجوم جدد، من بينهم فيكتور جيوكيريس، وإيبيريتشي إيزي، ومارتن زوبيمندي، لتعزيز صفوف الفريق.





ولعب لويس (62 عاماً) دوراً رئيسياً إلى جانب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا والمدير الرياضي أندريا بيرتا في الإشراف على هذه الطفرة من الإنفاق.وقدم لويس استشاراته لشركة (كرونكي سبورتس آند إنترتينمنت)، مالكة نادي أرسنال، منذ عام 2007 وشغل منصب نائب الرئيس لمدة عامين ونصف العام، بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة عام 2020.





وفي إطار هذا التعديل، تولى المدير الإداري ريتشارد جارليك منصب الرئيس التنفيذي، في حين انضم ممثلو (كي إس إي)، كيلي بلاها، وأوتو مالي، والمنتج والمخرج السينمائي بن وينستون، إلى مجلس الإدارة كمديرين غير تنفيذيين.





ووجه جوش كرونكي، الرئيس المشارك لنادي أرسنال، الشكر للويس على «دوره المحوري» في ضمان أن يكون الفريق «في وضع ممتاز لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في سعينا نحو الفوز بالبطولات الكبرى».



وقال كرونكي: «تماشياً مع رغبتنا في المضي قدماً دائماً، سنعزز مجلس إدارتنا بأعضاء مميزين سيضيفون خبرة واسعة للنادي في مختلف المجالات».

وأضاف كرونكي: «تعرف المجموعة أرسنال جيداً وتحبه، وستقدم لنا مهارات وخبرات جديدة، مع غرس أفكار وطاقات جديدة لدعمنا جميعاً لتحقيق طموحاتنا».