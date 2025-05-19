3 مباريات في افتتاحية الجولة 25 من دوري المحترفين

ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد صادق، محمد فضل

تنطلق، اليوم، الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، في الأولى يلتقي كلباء ضيفه النصر في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساء، ويخوض كلباء المباراة بنشوة الانتصارات الأخيرة في المسابقة، وتحقيق الفوز على عجمان 3 - 2، وهو الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة في المركز التاسع، ويلعب الجهاز الفني لكلباء المباراة بصفوف مكتملة، ويتطلع لاعبو الفريق إلى رد اعتبار هزيمة الذهاب خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب آل مكتوم، وتمكن خلالها العميد من تحقيق الفوز بثلاثية.

من جهة أخرى، يتطلع النصر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يذق طعم الخسارة آخر 5 جولات، حقق فيها انتصارين على حساب الشارقة ودبا الحصن، و3 تعادلات مع الوحدة وخورفكان وشباب الأهلي.

ويفتقد النصر إلى جهود لاعبه السنغالي موسى نداي، بسبب البطاقة الحمراء، التي رفعت في وجهه بالجولة الماضية، وعلي مبخوت لارتباطه بالخدمة الوطنية، وحسين مهدي بسبب الإصابة.

الآسيوية

في اللقاء الثاني، يستضيف العين صاحب المركز الخامس بـ 40 نقطة على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السادسة وعشر دقائق مساء، فريق نادي عجمان، الذي يحتل المركز العاشر بـ27 نقطة، ولا بديل لـ«الزعيم» سوى الفوز في هذه المباراة ومباراة الجولة الأخيرة، لينافس على مقعد مؤهل للتمثيل الآسيوي، على مستوى النخبة أو دوري أبطال آسيا 2، شريطة أن يتعثر منافسوه المباشرون الوحدة والوصل بالجولتين المتبقيتين، بينما يدخل عجمان المباراة بلا ضغوط تذكر إلا من أجل تحسين مركزه، بعد أن ضمن البقاء بدوري المحترفين.

يدخل العين المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز في الجولة الماضية على مضيفه الشارقة بثلاثية نظيفة، وحرص مدربه في الحصة التدريبية الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

من جانبه، يحاول عجمان إيقاف نتائجه السلبية عندما يحل ضيفاً على العين، ويبحث في نفس الوقت عن طريق الانتصارات، الذي غاب عنه 82 يوماً في المسابقة منذ آخر فوز حققه على النصر في الجولة 18، حيث خسر بعده من الوصل 0 - 2، ثم تعادل مرتين على التوالي مع البطائح والجزيرة بنتيجة 1-1، ثم خسر في 3 مباريات متتالية من الشارقة 0 - 4، ومن العروبة وكلباء 3 - 2، ويملك الفريق 27 نقطة، أبقته في المركز العاشر، ولديه بصيص أمل للتقدم للمركز التاسع في حال الفوز في مباراتيه اليوم، وأمام خورفكان في الجولة الأخيرة.

ديربي

وفي اللقاء الأخير، يلتقي الوحدة والجزيرة في الساعة التاسعة مساء، على استاد آل نهيان، بديربي أبوظبي، في مواجهة يسعى خلالها «العنابي» إلى الفوز لخطف المركز الثاني من أجل مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتظار تعثر الشارقة عندما يلتقي خورفكان الخميس المقبل.

ويبحث الوحدة عن مواصلة نتائجه الإيجابية في النصف الثاني من الدوري، ويضع الفوز في آخر مباراتين هدفاً له، من أجل الحفاظ على فرصه في الحصول على بطاقة التأهل الآسيوي، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة خلف الشارقة، وأمام الوصل، الذي يملك في رصيده 43 نقطة، ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة أنه لا بديل عن الفوز لأن أي تعثر قد يفقده المركز الثالث.

ويدخل الوحدة المباراة بأفضلية تاريخية على الجزيرة في دوري المحترفين، ويسعى لتكريس عقدته لـ«فخر أبوظبي» في السنوات الأخيرة، التي شهدت تفوقاً واضحاً لأصحاب السعادة.

وخلال 31 مباراة جمعت بين الجارين في الديربي حقق الوحدة الانتصار في 13 مباراة، وفاز الجزيرة في 9، وتعادلا في 9 مباريات.

في المقابل، يتطلع الجزيرة إلى الفوز في آخر مباراتين لتحسين ترتيبه من المركز السادس، الذي يحتله برصيد 36 نقطة، إلى المركز الخامس مع انتظار تعثر العين أيضاً، علماً بأنه انتهت فرصه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، إضافة إلى محاولة كسر العقدة، وإنهاء تفوق الوحدة في المواسم الأخيرة.

كما يسعى الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، إلى الظهور بشكل قوي في آخر مباراتين في الموسم، إذ ربما يكون الظهور الأخير للمدرب المغربي مع «فخر أبوظبي»، بعدما ألمح عقب فوزه في الجولة الماضية على البطائح إلى أن استمراره أو رحيله عن الجزيرة لم يتأكد بعد، وأن كل الاحتمالات مفتوحة.