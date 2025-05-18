راشد بن حمدان: النصر يمتلك كافة مقومات التميز



أكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، أن العميد يمتلك كافة مقومات التميز في مختلف المجالات الرياضية والإدارية، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة في تطوير مختلف الألعاب، والارتقاء بالمستويين الفني والإداري.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء أمس، مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، وحميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم حسين الفردان، النائب الثاني، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي ومجالس إدارة شركاته الثلاث، بالإضافة إلى فريق الكرة الطائرة، بمناسبة تتويجه بلقب كأس الإمارات للموسم الرياضي 2024–2025.

وهنأ رئيس النادي فريق الكرة الطائرة بهذا الإنجاز المميز، مشيداً بالأداء القوي والروح العالية التي تحلّى بها اللاعبون خلال مشوار البطولة، والتي أثمرت عن الفوز بالكأس الغالية.

ودعا الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم إدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع راية العميد على منصات التتويج.

وثمّن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر وشركاته استقبال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، معربين عن اعتزازهم بتوجيهاته ودعمه المتواصل لمسيرة النادي، مؤكدين التزامهم التام بتنفيذ توجيهاته، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج في مختلف الألعاب الرياضية، بما يليق بتاريخ النادي العريق وطموحات جماهيره الوفية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الجهازان الفني والإداري، ولاعبو فريق الكرة الطائرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس النادي على هذا الاستقبال الكريم والدعم المتواصل، مؤكدين عزمهم مواصلة تقديم أفضل المستويات وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

من جهة أخرى، قرر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة حميد أحمد الطاير، وعبدالله يوسف آل علي نائباً للرئيس، وعضوية علي الزعابي وسيف عمر الدليل.

وسبق لحميد الطاير أن ترأس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر بين عامي 2016 و2018، وهو يشغل منذ مارس 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويملك خبرة واسعة في العمل الإداري في كرة القدم، اكتسبها من خلال عضويته السابقة في شركة النصر لكرة القدم منذ تأسيسها وإشرافه على الفريق الأول، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول وسط الأسبوع للنظر في آخر تطورات التعاقد مع المدرب الجديد خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، وبعض الملفات الأخرى التي تهم الفريق الأول.