راشد بن حمدان يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم

دبي - عدنان الغربي

قرر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة حميد أحمد الطاير، وعبدالله يوسف آل علي نائباً للرئيس، وعضوية علي الزعابي وسيف عمر الدليل.

وسبق لحميد الطاير أن ترأس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر بين عامي 2016 و2018، وهو يشغل منذ مارس 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويملك خبرة واسعة في العمل الإداري في كرة القدم، اكتسبها من خلال عضويته السابقة في شركة النصر لكرة القدم منذ تأسيسها وإشرافه على الفريق الأول، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول وسط الأسبوع للنظر في آخر تطورات التعاقد مع المدرب الجديد خلفاً للهولندي ألفريد شرودر وبعض الملفات الأخرى التي تهم الفريق الأول.