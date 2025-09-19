بداية قوية لمانشستر سيتي وبرشلونة في دوري الأبطال

استهل فريق مانشستر سيتي مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحقيق الانتصار على ضيفه نابولي 2 - 0، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب الاتحاد.

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي عند الدقيقة 56، من ضربة رأسية، قبل أن يعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق أصحاب الأرض بهدف ثاني من تسديدة أرضية في الدقيقة 65.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفاً في ظهوره رقم 49 في المسابقة الأوروبية الأبرز، ولعب نابولي بنقص عددي منذ الدقيقة 21 بسبب طرد المدافع والقائد جيوفاني دي لورينزو بسبب تدخل قوي ومنع فرصة محققة.

وأثبت الإنجليزي ماركوس راشفورد قيمته وقاد برشلونة إلى الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 - 1 على ملعب سانت جيمس بارك، وسجل المهاجم المنتقل من مانشستر يونايتد بالإعارة، هدفي الفوز في الدقيقتين 58 و67، فيما قلّص أنتوني غوردون النتيجة (90).

وكان راشفورد (27 عاما) يبحث عن هدفه الرسمي الأول مع العملاق الكاتالوني بعد أربع مباريات في الدوري، علما أنه سجل لإنجلترا في مرمى صربيا خلال هذه الفترة.

وتابع برشلونة انطلاقته الجيدة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في الدوري وتعادل، في حين تواصلت النتائج المتذبذبة لدى نيوكاسل منذ خسارته مهاجمه الأبرز السويدي ألكسندر أيزاك لصالح ليفربول، حيث اكتفى بفوز واحد في خمس مباريات.

وافتتح آينتراخت فرانكفورت مشواره على أفضل وجه، وحقق انتصارا كاسحاً 5 - 1 على ضيفه غلطة سراي، من ناحيته فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه كيرات ألماتي بطل كازاخستان 4 - 1.