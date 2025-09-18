باولو سوزا: نتطلع للبقاء يداً واحدة مع جمهور شباب الأهلي في «ديربي» النصر



أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، قوة وأهمية مواجهة فريقه ومضيفه النصر بعد غد السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ووصف المباراة بـ«الديربي المهم» بين فريقين كبيرين، متوقعاً أن تشهد المواجهة تنافساً قوياً وصعوبة كبيرة، مشيراً إلى أن النصر يتمتع بتوازن في مختلف الخطوط، وشهد مستواه تطوراً واضحاً.



وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل «ديربي دبي»: «نحتاج لتقديم كل ما لدينا، وأن يكون اللاعبون في أفضل صورة فردياً وجماعياً، مع الفعالية في ملء المساحات واتخاذ القرارات المناسبة، مع صناعة أكبر عدد من الفرص المواتية وتسجيلها مثلما فعلنا في العام الماضي، حتى نستمر في المنافسة على الألقاب».



واعتبر أن حضور الجماهير بأعداد كبيرة في المباراة المقبلة أمر مطلوب، وقال: «نتطلع لمساندة كبيرة من جماهيرنا في لقاء النصر لنبقى يداً واحدة كما ظللنا دوماً، ومعاً نستطيع تخطي الصعاب ونكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف، وفي مثل هذه المباريات نحتاج بشدة إلى وقفة الجماهير لتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم».



ومن جانبه، قال برينو كاسكاردو لاعب شباب الأهلي، إن التحضيرات للقاء النصر سارت بصورة طيبة، وإن الفريق جاهز لأداء المباراة، وجميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني، وأضاف: «بدأنا الموسم الجديد بأهداف واضحة وصريحة، ونعلم جيداً ما نرغب في تحقيقه في هذا العام، وندرك أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن أرى الفرصة مواتية وسانحة للوصول إلى المبتغى وتحقيق الأهداف المرسومة».