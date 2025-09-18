مدرب النصر: يجب أن نتحلى بالشجاعة أمام شباب الأهلي



أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أنه يتوجب على فريقه أن يكون أكثر حرصاً للحصول على نقاط مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، التي وصفها بالاختبار المهم لفريقه في هذه المرحلة من الدوري، وقال: «سنواجه أحد أفضل أندية الدولة، يتميز بالتنظيم الجيد، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ ومدرباً كفئاً، بلا شك سيكون اختباراً مهماً لنا، علينا أن نكون على أتم الاستعداد وأن نتحلى بالشجاعة ونقاتل من أجل الفوز».



ويلتقي النصر مع شباب الأهلي في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غد على استاد آل مكتوم، ويتقاسم الفريقان الصدارة مع العين بـ7 نقاط لكل فريق.

وأوضح يوكانوفيتش أن المباراة لن تكون الأهم في مشوار النصر لكونها تأتي في البداية ولا يزال الموسم طويلاً ومليئاً بالمباريات القوية لكن الفوز فيها سيكون مهماً لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، مشدداً على ضرورة التركيز على تطوير أداء الفريق دفاعياً وهجومياً.



أكد يوكانوفيتش أن فلسفة الفريق تعتمد على الدفاع بشكل جماعي وبناء الهجمات بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن يسجل أهدافاً أكثر في المباراة الماضية بحكم الفرص الكثيرة التي أوجدها الفريق، وأضاف: لدينا لاعبون جيدون في الهجوم وعلينا أن نواصل العمل وخلق انسجام أكثر بين جميع اللاعبين من أجل الوصول إلى النجاعة الهجومية وتحقيق المعادلة بين الأداء والنتائج الجيدة.