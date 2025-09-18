مدرب العين: مواجهة خورفكان الأصعب منذ بداية الموسم



يعتقد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن مواجهة فريقه، يوم السبت، أمام خورفكان ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، هي الأصعب منذ بداية الموسم، موضحاً أن المنافس يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين الأقوياء، وقال: «شاهدت مباريات خورفكان، وهو فريق جيد خاصة خارج ملعبه، ولديه لاعبون يتمتعون بالسرعة في الخط الأمامي، ويعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، ولذا أرى أن هذه المواجهة ستكون اختباراً حقيقياً لنا».



وكشف مدرب العين في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، للحديث عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة، عن أن الفريق يعاني الغيابات بسبب الإصابات، غير أنه أكد ثقته في اللاعبين الموجودين، لافتاً إلى أنهم يعملون بكل جدية ويبذلون 100% من جهدهم يومياً، وقال: «الجدول مزدحم وصعب، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ونحن نسعى دائماً للظهور بأفضل أداء في المباريات الرسمية، فحتى الآن قدم الفريق مستويات جيدة، ومع ذلك نعمل على تصحيح بعض الأمور وتحسين الأداء من مباراة لأخرى».