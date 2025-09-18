مدرب الجزيرة: اللاعبون ليسوا «روبوتات» ومن الطبيعي أن يرتكبوا أخطاء



أكد المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، المدير الفني لفريق نادي الجزيرة، أن استعدادات فريقه لمواجهة مضيقه بني ياس الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مضت بصورة جيدة ومن دون إصابات بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة يومين للاستشفاء عقب المباراة السابقة، وقال: «نأمل نطبق ما تدربنا عليه في الملعب مع التأكيد أن اللاعبين ليسوا روبوتات أو أجهزة كمبيوتر تشغلها وتغلقها، فهم بشر ومن الطبيعي أن يرتبكوا أخطاء».



وأوضح المدرب الهولندي، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات الجزيرة لمواجهة الغد أنهم بدؤوا التحضيرات الميدانية، أمس، وركزوا على الجانب التكتيكي، مبيناً أنه يتبع طريقتين لتطوير الفريق، الأولى في ميدان التدريب وتشمل مبادئ كرة القدم وفلسفة اللعب، والأخرى هي التحضير التكتيكي، وأكد أن الأمرين مرتبطان ببعضهما، وقال: «خطوة بخطوة سنمضى مع الفريق بصورة جيدة والأهم في هذه المرحلة أن اللاعبين بحالة صحية جيدة ويعملون بجد من أجل التحسن والتطور».



وكشف مدرب الجزيرة عن أن اللاعب فقير، لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها خلال آخر مباراة قبل قدومه للنادي، وقال: «لا أعرف بالضبط كما سيستغرق غيابه لكنه لاعب أظهر جودة عالية، وكنا سنستفيد منه كثيراً، وعموماً فهذا هو الواقع، ودائماً أقول إذا غاب لاعب فعلى الفريق أن يكمل بدونه وأتمنى أن يعود قريباً».