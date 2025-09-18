لاعب عجمان السابق في موقف محرج بعد إهداء قميصه لمشجع



شهدت مباراة زينيت سان بطرسبرغ، وأخمات غرونزي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس روسيا، واقعة طريفة بطلها التونسي نادر الغندري، مدافع عجمان السابق، الذي ارتكب خطأ على لاعب خط وسط زينيت، أندريه موستوفوي، ورفع الحكم رافائيل شافييف البطاقة الحمراء في وجهه في البداية، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، ألغى القرار ووجه له إنذاراً بدلاً من الطرد.

وأثناء مغادرة الغندري الملعب، أهدى قميصه لأحد المشجعين، الذي كان يجلس في المدرجات، بعد عودته من المنطقة المؤدية إلى غرف تبديل الملابس، اضطر لاستعادة قميصه من المشجع الذي قام بإرجاعه دون تردد.



وفي لفتة ودية لاحقة نشر نادي أخمات عبر قناته في «تيليغرام» مقطع فيديو يظهر فيه الغندري والمشجع عند حافلة الفريق، حيث أعاد اللاعب القميص والتقط صورة تذكارية معه.