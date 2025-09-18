تصنيف فيفا.. إسبانيا تستعيد الصدارة والمغرب الأول عربياً

أ ف ب

استعادت إسبانيا الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2014، بموجب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، فيما بات المغرب على بعد مركز واحد من أفضل ترتيب في تاريخه، بعدما بات في المركز 11.

وأنهت إسبانيا، بطلة أوروبا، هيمنة الأرجنتين بطلة العالم والمتصدرة للترتيب منذ أبريل 2023، حيث تراجع منتخب التانغو إلى المركز الثالث، بعدما خسر أمام الإكوادور 0-1 في الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

واستفادت فرنسا بدورها من تراجع الأرجنتين، وارتقت إلى المركز الثاني، عقب انتصاريها في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال الأمريكي الشمالي.

لم تكن حال البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المونديال (5)، أفضل من غريمتها التقليدية، وتراجعت مركزاً واحداً في التصنيف العالمي، حيث أصبحت سادسة، بخسارتها أمام بوليفيا 0-1 في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما استغلته البرتغال للارتقاء إلى المركز الخامس.

وتراجعت أيضاً ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، ثلاثة مراكز، وباتت ثانية عشرة، بعد هزيمتها في أولى مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام مضيفتها سلوفاكيا (0-2)، فخرجت من قائمة أفضل 10 منتخبات لأول مرة منذ أكتوبر 2024.

واغتنمت منتخبات كرواتيا وإيطاليا والمغرب الفرصة، وارتقت إلى المراكز من التاسع إلى الحادي عشر توالياً.

واقترب المغرب في أفضل ترتيب في تاريخه، وهو العاشر، عندما انتزعه في أبريل 1998، في مشواره الرائع في تصفيات المونديال الفرنسي.

وفاز المغرب، الذي ضمن تأهله إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخه، بثماني مباريات من أصل تسع خاضها منذ آخر تصنيف في يوليو، حيث توج منتخبه الرديف بلقب كأس الأمم الأفريقية للمحليين، في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وحققت سلوفاكيا أكبر قفزة بعشرة مراكز، ودخلت قائمة أفضل 50 منتخباً (المركز 42)، بفضل بدايتها القوية في تصفيات المونديال، حيث حققت فوزين، أحدهما ضد ألمانيا.

عربياً، عزز المغرب صدارته بكسبه 7.55 نقاط، متقدماً على مصر، التي تراجعت مرتبة واحدة (35)، والجزائر التي تراجعت مرتبتين (38)، وتونس التي صعدت ثلاثة مراكز (46)، بفوزين، ضمنا لها الوجود في العرس العالمي للمرة السابعة في تاريخها أيضاً.

وحافظت قطر على مركزها الـ 53، على غرار العراق (58) والسعودية (59)، فيما تقدم الأردن مركزين (62)، أمام الإمارات، التي تراجعت مركزين (67)، وعمان المتقدمة مركزاً (78)، مثل البحرين (88).

وتقدمت ليبيا خمسة مراكز (112)، والكويت ثلاثة مراكز (135)، وجزر القمر مرتبتين (105)، مثل اليمن (154)، وموريتانيا مرتبة واحدة (110).

وتراجع كل من سوريا (92)، وفلسطين (99)، ولبنان (113)، والصومال (201)، مرتبة واحدة، وجيبوتي مرتبتين (193)، والسودان ستة مراكز (116).

ويصدر التصنيف العالمي القادم في 23 أكتوبر المقبل.

- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- إسبانيا 1875.37 نقطة (+1)

2- فرنسا 1870.92 (+1)

3- الأرجنتين 1870.32 (-1)

4- إنجلترا 1820.44

5- البرتغال 1779.55 (+1)

6- البرازيل 1761.6 (-1)

7- هولندا 1754.17

8- بلجيكا 1739.54

9- كرواتيا 1714.2 (+1)

10- إيطاليا 1710.06 (+1)