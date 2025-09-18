ليفربول يخطف الفوز أمام أتلتيكو وانتصارات مريحة لسان جيرمان وبايرن وإنتر

سجل فيرجيل فان دايك قائد ليفربول هدفاً مذهلاً بضربة رأس في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليقود فريق المدرب أرنه سلوت إلى فوز صعب 3-2 على أتليتيكو مدريد في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء في أنفيلد.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل بعد أن سجل ماركوس يورينتي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لكن فان دايك سجل هدف الفوز بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا وصنع آخر، في انطلاقة قوية لصاحب الأرض الذي تقدم 2- 0 في أول ست دقائق.

ومنح آندي روبرتسون التقدم لليفربول في الدقيقة الرابعة في مشاركته أساسياً لأول مرة هذا الموسم بعدما اصطدمت تسديدة صلاح من ركلة حرة به لتسكن شباك الحارس يان أوبلاك الذي لم يحرك ساكنا.

وضاعف صلاح النتيجة بعد دقيقتين فقط عندما راوغ ثلاثة مدافعين من أتليتيكو بعدما تبادل الكرة مع رايان جرافنبرخ وأطلق تسديدة في الزاوية البعيدة.

لكن الفريق الزائر انتفض ونجح يورينتي في تقليص الفارق بهدفه الأول في المباراة مع نهاية الشوط الأول قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة غيرت اتجاهها.

وفاز فريق بايرن ميونخ الألماني 3 - 1 على ضيفه تشيلسي الإنجليزي . وأكرم بايرن وفادة ضيفه، ليفوز بثلاثية، ويضع بطل كأس العالم للأندية في وضع حرج ببداية مشواره الأوروبي، فيما حصد فريق المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط في رحلة مطاردة اللقب الأوروبي السابع.

سجل أهداف بايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 20، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بينما كان كول بالمر قد سجل الهدف الوحيد لتشيلسي عند الدقيقة 29.

واكتسح باريس سان جرمان ضيفه أتالانتا الإيطالي 4 - 0 ، ورغم افتقاده لعنصرين مؤثرين بسبب الإصابة هما عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي، لم يجد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي صعوبة في كسب اختباره الأول كحامل للقب، وذلك بعد 3 أشهر ونصف على تتويجه بطلا لأول مرة بفوزه 5-0 في النهائي على الفريق الإيطالي الآخر إنتر الذي بدأ مشواره بالفوز خارج الديار على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي ماركوس تورام .