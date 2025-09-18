كاسترو: فخور بلاعبي الوصل والفوز ثمرة العمل الكبير



أعرب البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاستقلال الإيراني بنتيجة 7-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن ما تحقق يعكس الجدية والعمل الكبير الذي قام به اللاعبون في الفترة الماضية.



وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاعبين والجماهير هذا الانتصار الكبير، أنا فخور بما قدمه الفريق، لقد كان اللاعبون على قدر عالٍ من المسؤولية، والنتيجة جاءت ترجمة طبيعية للجهد والعمل الذي بذلوه طوال الفترة الماضية، سيطرنا على الكرة منذ البداية حتى النهاية، وصنعنا العديد من الفرص، لذلك استحق فريقنا الفوز لأنه كان الأفضل في كل تفاصيل اللقاء».



وعن توقعه للفوز بسبعة أهداف قال كاسترو: «المدرب لا يمكنه توقع النتيجة بالأرقام، لكنه يعرف منذ الدقائق الأولى إن كان فريقه قادراً على الفوز من خلال الأداء الذي يقدمه، كنت واثقاً من اللاعبين قبل وأثناء المباراة، لأنني أعلم أنهم أصحاب جودة عالية، والنتيجة الكبيرة عكست فقط مجريات اللقاء والنجاح في الاستفادة من الفرص».



وبشأن التركيز في المرحلة المقبلة، أوضح كاسترو: «نقاتل في جميع الجبهات ولا نفرق بين بطولة وأخرى، لا يمكن التراخي في أي منافسة سواء محلية أو خارجية، الوصل يلعب دائماً من أجل الفوز، وطموحنا أن يكون منافساً قوياً على كل الألقاب».



وختم مدرب الوصل حديثه بتوجيه الشكر للجماهير، قائلاً: «الحضور الكبير والدعم المعنوي من جمهور الوصل كان له تأثير إيجابي في مردود اللاعبين داخل الملعب، وأتمنى أن يستمر هذا الزخم في المباريات المقبلة، لأن دعم الجمهور يمنح اللاعبين حافزاً كبيراً».