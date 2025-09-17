مدرب الاستقلال: تعرضنا لخسارة ثقيلة والوصل فريق مميز



وصف ريكاردو بانتو، مدرب الاستقلال الإيراني، الخسارة أمام الوصل بسبعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار فريقه بالبطولة الآسيوية بالقاسية، وقال إنها كانت بمثابة صدمة كبيرة رغم إدراكه المسبق لقوة المنافس، ذاكراً أن الوصل فريق مميز ويمتلك إمكانات عالية، لكنه لم يتوقع أن يظهر فريقه بالمستوى الذي جعل النتيجة ثقيلة وقاسية على النادي وجماهيره.



وأضاف: هذه كرة القدم، كل شيء فيها ممكن، وأحياناً تحدث نتائج غير متوقعة، واليوم لم نكن في يومنا إطلاقاً، ارتكبنا الأخطاء وتعرضنا للهزيمة، أعتذر للجميع على النتيجة، وأعد بالمزيد من العمل في الفترة المقبلة.



وأكد ريكاردو أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الخسارة، مشيراً إلى أن اللاعبين حاولوا، لكن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة، ذاكراً أن ذلك أمر يتطلب وقفة جادة لمراجعة الأخطاء وتصحيح المسار، واعتبر ريكاردو أن الخسارة درس مهم يجب أن يستفيد منه الفريق في بقية المشوار، لأن البطولة ما زالت في بدايتها والفرصة قائمة للتعويض، وقال: الأهم بالنسبة لنا أن ننهض سريعاً ونستعيد شخصيتنا المعروفة، غداً يوم جديد، وسنبدأ العمل بجد حتى نعود أقوى ونتمكن من تعويض الخسارة في المواجهات المقبلة.



واختتم بتقديم اعتذاره لجماهير الاستقلال في كل مكان، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على تغيير الصورة التي ظهروا بها في المباراة، والعودة بشكل أفضل لمواصلة التنافس وتحقيق نتائج تليق بتاريخ النادي.