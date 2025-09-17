«ليكيب»: صلاح لا يزال حاسماً ويحظى بثقة مدربه



تساءلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية حول ما إذا كان الأداء المتواضع الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح مؤشراً على تراجع مستواه. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن «صلاح» (33 عاماً) قدم سلسلة من العروض المتواضعة في بداية الموسم، إلا أنه لا يزال حاسماً ويحظى بثقة مدربه الكاملة في ليفربول.



وتابعت: «بهذه الإنجازات نتعرف على أسطورة حية، فكل شهر تقريباً يضيف محمد صلاح إنجازاً جديداً إلى سجلات كرة القدم الإنجليزية».



في أغسطس، أصبح مهاجم ليفربول أول لاعب يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي من قبل زملائه للمرة الثالثة، بعد موسم 2024-2025، الذي أنهاه كأفضل هداف (29)، وصانع تمريرات حاسمة (18).

والأحد الماضي، بتسجيله من ركلة جزاء في مرمى بيرنلي (1-0)، أصبح صلاح رابع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (188 هدفاً).