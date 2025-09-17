الوصل يضرب الاستقلال بالسبعة ويضع 3 نقاط في رصيده الآسيوي



حقق الوصل فوزاً كاسحاً على ضيفه الاستقلال الإيراني بالفوز عليه 7-1 في مباراة الفريقين مساء الأربعاء بافتتاح دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2، بعد مباراة متميزة تفوق خلالها لعباً ونتيجة وأسعد جمهوره بانتصاره الكبير ليعلن عن نفسه بقوة في المحفل الآسيوي واضعاً أول 3 نقاط برصيده.



وخلال اللقاء حقق الوصل تفوقاً واضحاً منذ صافرة البداية بعد أن فرض أسلوبه وبادر بالضغط على مرمى ضيفه الذي اعتمد على أسلوب اللعب الدفاعي لكن دون أن ينقذه من هجوم «الإمبراطور» الذي وصل شباكه مبكراً بالهدف الأول من تسديدة فابيو ليما في سقف المرمى «ق 5»، وقبل أن يفيق الاستقلال من الصدمة استقبلت شباكه الهدف الثاني الذي حمل توقيع نيكولاس خيمنيز «ق 12»، لتتواصل المواجهة وسط تفوق وصلاوي وتراجع في أداء الإيراني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وكانت أبرز فرصه من تسديدة تصدى لها خالد السناني بنجاح، وبعدها نجح الوصل في تعزيز تقدمه بإضافة ثالث الأهداف عن طريق بيدرو مالهيرو «ق 41» قبل أن ينجح الاستقلال في تقليص الفارق بهدف قائده جشمي «ق 45».



وفي بدايات الشوط الثاني تواصل الأداء قوياً من الوصل مع تحسن في مستوى الاستقلال الذي حاول جاهداً تعديل النتيجة لكن الوصل نجح في إحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها فابيو ليما «ق 56»، وسيطر بعده على مجريات اللعب وأضاف الهدف الخامس عن طريق ريناتو جونيور «ق 72»، دون أن تتوقف محاولاته عن إضافة المزيد من الأهداف حتى أضاف سفيان بوفيتني الهدف السادس في الدقيقة 85، وعاد ريناتو جونيور ووضع الهدف السابع في الدقيقة الأخيرة والذي أنهى مهرجان الأهداف واللقاء.