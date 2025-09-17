بسبب غزة.. إسبانيا تهدد بالانسحاب من مونديال 2026 حال تأهل إسرائيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسبانية تلوّح بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال شارك منتخب إسرائيل في البطولة.

وذكرت صحيفة ماركا أن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، صرّح خلال مؤتمر صحفي بأن استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" قد يدفع إسبانيا، حكومةً واتحاداً كروياً، لاتخاذ موقف حاسم قد يصل إلى حد الانسحاب من البطولة.

وأضاف لوبيز أن "الغالبية العظمى من الشعب الإسباني لم تعد قادرة على تحمل ما يشاهده العالم من صور مروعة قادمة من غزة، حيث يُقتل الأطفال وتُدمّر المدن وسط صمت دولي غير مقبول".

ودعا لوبيز إلى استبعاد إسرائيل من كافة الفعاليات الرياضية الدولية، على غرار العقوبات التي فُرضت على روسيا عقب هجومها على أوكرانيا، مؤكداً أن هذا قد يكون وسيلة فعالة للضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأشار المتحدث البرلماني إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إسبانيا مؤخراً، بما في ذلك المظاهرات التي رافقت سباق "لا فويلتا" للدراجات، تعكس رفض الشارع الإسباني لأي شكل من أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل.

يتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين، ما يجعله قريباً جداً من حجز بطاقة التأهل المباشرةـ في المقابل، يحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات، ولا تزال لديه فرصة لبلوغ الملحق المؤهل، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق الإضافي.

وتعد النسخة المقبلة من كأس العالم الأكبر في تاريخ البطولة، حيث ستُقام للمرة الأولى في ثلاث دول: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، ما يمثل توسعاً غير مسبوق في تاريخ الفيفا.