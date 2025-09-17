طارق أحمد: غياب النصر عن لقب الدوري لسنوات طويلة أفقده خبرة المنافسة







أكد طارق أحمد، لاعب خط الوسط، أن شباب الأهلي، منطقياً ودون مجاملة، أقوى فريق في الإمارات حالياً، وأن جميع الترشيحات تصب في مصلحته بالنظر إلى قدراته وألقابه، عندما يلتقي جاره النصر، السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة لدوري المحترفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من وجهة نظره أن الحظوظ متساوية في هذه المباراة، كما أوضح أن ابتعاد النصر عن لقب الدوري لسنوات طويلة أفقده خبرة المنافسة عليه، وأنه يحتاج للفوز بلقب واحد حتى يستعيد مكانته الحقيقية في هذه المسابقة.



وخاض طارق أحمد أجمل تجاربه الاحترافية مع شباب الأهلي والنصر، إضافة إلى تجارب أخرى مع أندية الشارقة والجزيرة والإمارات قبل أن يخوض تجربة مع دبا الفجيرة في دوري الدرجة الأولى، وأسهم في عودته إلى المحترفين بنهاية الموسم الماضي، ويلعب حالياً مع «يونايتد أف سي» ضمن أندية الدرجة الأولى.

وقال طارق أحمد عن قمة النصر وشباب الأهلي المقررة هذا الأسبوع، لـ«البيان»: «مباراة ديربي بين ناديين كبيرين، منطقياً الترشيحات تصب في مصلحة شباب الأهلي نظراً لقدراته وألقابه، ولكن بالنسبة لي أراها متساوية 50-50% وممتعة للجماهير».



وعن حظوظ النصر في المنافسة على اللقب أوضح طارق أحمد «37 عاماً» أن النصر فريق كبير لا يقل عن باقي الأندية المنافسة، لكن مشكلته الرئيسية غيابه الطويل عن لقب الدوري، ما أفقده خبرة المنافسة، عكس الأندية التي تعودت على تحقيق لقب كل موسم أو موسمين، لذا النصر يحتاج إلى لقب واحد في الدوري، حتى يستعيد مكانته الحقيقية.



وأضاف: «منطقياً شباب الأهلي أقوى فريق في الدولة، بدون أن نجامل فريقاً على حساب آخر. للفوز بلقب أنت تحتاج إلى فريق وليس عناصر، ثم وضع هدف واحد والكل يعمل عليه».

وعن أجمل الذكريات في مسيرته الكروية المستمرة في الملاعب، منذ ما يقرب من عقدين، قال: «ارتداء شعار المنتخب أجمل إحساس شعرت به على المستوى المهني والشخصي، لأن تمثيل اللاعب لبلده هو أعظم شرف يمكنه الحصول عليه، إضافة إلى اللعب لأكثر من نادٍ والفوز بأكثر من بطولة، وكلاعب كرة قدم، تبقى مثل هذه التجارب فريدة من نوعها».



وصرح طارق أحمد أنه يرفض فكرة الاعتزال في الوقت الحالي، لأنه ما زال يملك الكثير من الشغف والطموح، قائلاً: «أواصل اللعب بكل جدية وانضباط وعقلية احترافية، سأتوقف عن ممارسة كرة القدم عندما أفقد هذا الشغف والطموح والتحدي، طالما أني موجود في الملعب، أحاول تقديم أفضل ما لدي واللعب بعزيمة مثلما كنت قبل 10 سنوات».



وبشأن رأيه في حظوظ منتخبنا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر مباريات الملحق الشهر المقبل، أكد طارق أحمد أن حظوظ الأبيض وافرة في التأهل إلى المونديال، لأننا نملك لاعبين بقدرات جيدة وجهازاً فنياً كفئاً بقيادة المدرب أولاريو كوزمين، وقال: «نحن مقبلون على مرحلة أعصاب، والأهم تجنب ضغط اللاعبين، الهدف واضح أمامنا، ويجب أن نعمل 100% يومياً حتى ننجح في التأهل».