فرمان آسيوي بإلغاء «المنطقة المختلطة»



فوجئ الصحفيون عقب مباراة شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني، والتي انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، بإلغاء المنطقة المختلطة «ميكس زوون»، والمخصصة لإجراء المقابلات الصحفية مع اللاعبين.



وتم إخطار الصحفيين عقب المباراة، بأن المنطقة مخصصة فقط للقنوات صاحبة الحق في نقل وإذاعة مباريات البطولة، ولا يسمح بتواجد أي إعلاميين أو صحفيين آخرين، وذلك في قرار يناقض كافة البطولات الكبرى القارية أو العالمية، وفي سابقة أولى في البطولات الآسيوية سواء للأندية أو للمنتخبات الوطنية.



والغريب في الأمر، أنه سمح بتواجد الصحفيين في المنطقة المختلطة، وإجرائهم حوارات مع بعض اللاعبين، كما حدث في مباراة الوحدة الإماراتي وضيفه اتحاد جدة السعودي، والتي جرت في ملعب استاد آل نهيان مساء أول من أمس، ضمن البطولة نفسها، ولم يمنع أحد سوى مصوري الصحف الذين منعوا من دخول «ميكس زوون».