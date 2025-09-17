43 دقيقة تكفي يوري سيزار للحصول على جائزة «رجل المباراة»



لم يحتج يوري سيزار، سوى 43 دقيقة للحصول على جائزة «رجل المباراة» في لقاء فريقه شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني، مساء أمس، على ملعب استاد راشد، والذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ودفع البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، بلاعبه يوري سيزار، للمشاركة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفريقه متأخر بهدف دون مقابل سجله توميسلاف ستركالج في الدقيقة 14، ليقلب سيزار المباراة لمصلحة «الفرسان»، خاصة في ظل النقص العددي في صفوف تراكتور بعد طرد لاعبه دوماغوي دروجيك في الدقيقة 50.



وأسهم سيزار في تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي، بعدما سدد كرة قوية من خارج الصندوق نحو أسفل الزاوية اليسرى، فتألق الحارس في التصدي لها قبل أن يتابعها المتمركز داخل المنطقة بالا من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى داخل الشباك في الدقيقة 65.



واستمرت لمسات سيزار الخطِرة في كل هجمات شباب الأهلي تقريباً، ومنها تسديدة ارتدت من العارضة في الدقيقة 79، وبعد نهاية المباراة اختار الاتحاد الآسيوي للكرة، سيزار للفوز بجائزة أفضل لاعبي المباراة، بعدما أسهم في تطوير أداء شباب الأهلي الهجومي، وساعد فريقه على إدراك التعادل وتجنب الخسارة في أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية الأقوى.