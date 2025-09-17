أبيدال ومارادونا نجمان تعرضا لأمراض في الكبد



لم يكن إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، الذي تم مؤخراً الكشف عن إصابته بفيروس الكبد الوبائي من الفئة الأولى، أول لاعب ولن يكون الأخير، الذي يتعرض للإصابة بأمراض في الكبد، إذ إن هناك العديد من لاعبي ونجوم الكرة، الذين عانوا من أمراض في الكبد، وعاشوا بسببها تجارب صحية قاسية.



ومن أبرز هؤلاء النجوم، إيريك أبيدال مدافع المنتخب الفرنسي السابق ونادي برشلونة الإسباني، والذي عاش فترة طويلة مع مرض سرطان الكبد، قبل أن يتم استئصاله وزراعة كبد جديد في 2012، وكذلك أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، والذي فارق الحياة في 25 نوفمبر عن 60 عاماً، إثر نوبة قلبية، إذ كان يعاني من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية.

كما خضع اللاعب الإنجليزي السابق كيرون داير في 2023 لعملية زرع كبد ناجحة، بعدما تم تشخيص مرضه بالتهاب القنوات الصفراوية المصلب الأولي، وهو حالة مزمنة في الكبد، فيما كشفت فحوصات طبية خضع لها رودي نداي، كابتن فريق ليوبار الكونغولي عام 2015، بعد إصابته بكسر من الدرجة الأولى في الرقبة خلال مواجهة الزمالك المصري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إصابته بفيروس الكبد الوبائي بي، مع إصابته بالشلل الرباعي، في حين سبق وألغى نادي مسافي في عام 2019 عقد محترفه السنغالي يالي جوني، بعد أن كشفت التقارير الصحية إصابته بمرض التهاب الكبد الفيروسي، بعد موسمين قضاهما مع الفريق في دوري الدرجة الأولى، وفي أغسطس الماضي، تم الكشف عن إصابة الإيفواري سيرج أورييه بالتهاب الكبد الوبائي بي، وعدم تمكنه من اللعب لمدة 6 أشهر، مع ناديه الجديد بيرسيبوليس الإيراني، والذي اتخذ قراراً بإبعاده عن بقية أفراد الفريق.