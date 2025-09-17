اتحاد الكرة يطلق حملة «حلم وطن» لدعم «الأبيض» في الملحق الآسيوي



أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حملة مجتمعية بعنوان «حلم وطن» لدعم منتخبنا الوطني في مشواره بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والذي تُقام مبارياته بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يُواجه «الأبيض» منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وتم الإعلان عن الحملة المجتمعية خلال اجتماع تنسيقي عُقد اليوم في مقر اتحاد الكرة، بحضور مسؤولي الاتحاد وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، وعدد من أساطير الكرة الإماراتية وممثلي الرعاة الرسميين، والشركاء ومديري القنوات الرياضية ورؤساء الأقسام الرياضية في الصحف والمحللين والنقاد الرياضيين وصناع المحتوى.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال الاجتماع، إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، يحرص على توفير كل السبل التي تدعم المنتخب الوطني في هذه التصفيات الحاسمة، بما فيها الجانب المعنوي.



وأكد أهمية التعاون مع الشركاء والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات من أجل الوقوف مع «الأبيض» في مباريات الملحق، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يعمل على توحيد الجهود لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وأضاف: «نحن نسعى لتوفير كل احتياجات الجماهير من أجل أن تؤدي دورها بشكل فعّال خلال مباريات الملحق التي تقام في الدوحة الشهر المقبل».



وأشاد بتعاون الشركاء والرعاة والأندية والجمهور ووسائل الإعلام، مؤكداً أن جميع هذه المؤسسات وعناصرها يعملون من أجل هدف واحد، يكمن في تهيئة بيئة مناسبة للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وأوضح أن هناك تواصلاً مع الاتحاد القطري، لمعرفة العدد المسموح حضوره من الجماهير الإماراتية في المباراتين، مشيراً إلى لقاء «الأبيض» وعمان ستقسم المدرجات بواقع الثلثين لكل من المنتخبين بالتساوي، والثلث الأخير للاتحادين الآسيوي والدولي، وإلى أن اللائحة تسمح فقط بحضور 8% فقط من سعة المدرجات لجماهير الإمارات في مباراة «الأبيض» وقطر.



وقال أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني نجم نادي الشعب والمنتخب الوطني الأول في كأس العالم 1990: «اتحاد الكرة قدم مبادرة طيبة لدعم ومساندة الجميع نحو تحقيق حلم وأمنية الجميع برؤية منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد مشاركة وحيدة في إيطاليا، وثقتي كبيرة في استجابة الجميع ودعمهم لتلك المبادرة لتحقق الهدف منها، والأمور طيبة وإن شاء الله نفرح جميعاً».



وقال عبد الرحمن محمد نجم النصر السابق، ومنتخبنا الوطني في كأس العالم بإيطاليا 1990: «شكراً لاتحاد الكرة على هذه المبادرة الجميلة التي جمعت الكل لدعم المنتخب الوطني في مهمته المقبلة، وكلنا وراء المنتخب لتحقيق الحلم والوصول لكأس العالم 2026، وكلنا ثقة في قدرة منتخبنا على تحقيق الفوز على قطر وعمان في الملحق الآسيوي والوصول إلى المونديال المقبل».

وأعرب عبد القادر حسن، حارس مرمى نادي الشباب ومنتخبنا الوطني في كأس العالم بإيطاليا 1990، عن تفاؤله بقدرة منتخبنا الوطني على تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2026، وقال: «نشكر اتحاد الكرة على تلك المبادرة الرائعة، والكل مطالب بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف منتخبنا في مهمته الآسيوية، وثقتنا كبيرة في حرص لاعبينا على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه منذ سنوات طويلة».