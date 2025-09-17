ميسي يقود إنتر ميامي للثأر من سياتل ساوندرز



سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً وصنع آخر لإنتر ميامي في الفوز على سياتل ساوندرز 3 - 1 الثلاثاء ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس)، في إعادة لنهائي كأس الرابطتين الأمريكية - المكسيكية الذي حسمه سياتل (3-0) وشابه شجار بسبب الأوروغوياني لويس سواريز.

قدّم المهاجم البالغ 38 عاماً والذي تألق مع برشلونة الإسباني وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2022، تمريرة حاسمة للإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 12، ثم سجّل هدفاً في الدقيقة 41، مانحاً ميامي تقدماً بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وأضاف إيان فراي هدفاً ثالثاً في الدقيقة 52 مانحاً ميامي التقدم 3-0، قبل تقليص سياتل الفارق عبر لاعب الوسط المكسيكي أوبيد فارغاس في الدقيقة 69.

وكان ساوندرز قد أسقط ميامي 3-0 في 31 أغسطس في سياتل، للظفر بلقب كأس الرابطتين الأمريكية - المكسيكية، قبل نشوب شجار جماعي بصق خلاله سواريس على أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الفائز.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي «كان من المهم، إلى جانب الشعور بالسعادة، تحقيق الفوز على منافس قوي حرمنا من فرصة التتويج ببطولة قبل أسبوعين»، مضيفاً «فهمنا ذلك بأفضل طريقة. لعبنا المباراة التي كان يجب أن نلعبها».

وتراجع إنتر ميامي إلى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية بخسارته 0-3 أمام شارلوت السبت، لكن بانتصاره على سياتل، حقق فوزه الرابع عشر مقابل ست هزائم وسبعة تعادلات، رافعاً بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، ومبتعداً بفارق ثماني نقاط عن فيلادلفيا صاحب المركز الأول في المنطقة الشرقية، مع ثلاث مباريات مؤجلة لميسي وزملائه.