شباب الأهلي يخصص طائرة للجماهير لمساندة «الأبيض» في الدوحة



أعلن شباب الأهلي، عن تسيير طائرة خاصة لنقل جماهير الإمارات إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، ليصبح النادي أول المبادرين بالمشاركة ضمن الحملة المجتمعية التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، تحت شعار «حلم وطن».



وأكد شباب الأهلي، أن مشاركته في المبادرة تأتي تجسيداً لمسؤولية النادي الوطنية في دعم منتخبنا الوطني خلال مشواره المهم نحو التأهل إلى كأس العالم، وتأكيداً على التزام النادي الثابت بالوقوف خلف المنتخب، وتسخيراً من النادي لكل إمكانياته لخدمة الوطن وتعزيز مسيرة المنتخب، وانعكاساً للدور الوطني والمسؤولية المجتمعية، وعلى أن الجماهير هي الشريك الحقيقي في صناعة الإنجازات ودعم رحلة المنتخب نحو العالمية.