جماهير شباب الأهلي تفجر غضبها في سوزا



أعربت جماهير شباب الأهلي، عن غضبها من تعادل فريقها مع ضيفه تراكتور الإيراني 1-1، على ملعب استاد راشد في دبي مساء أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وحملت مدرب «الفرسان» البرتغالي باولو سوزا، مسؤولية النتيجة غير المرضية، باختياراته لتشكيلة بداية المباراة، وطالبوا إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم جيد قبل إغلاق باب القيد في الأول من أكتوبر المقبل.



وعبرت جماهير «الفرسان» عقب المباراة، عن رأيها بغضب عن اختيارات سوزا، مؤكدة أن تشكيلة البداية شهدت العديد من الأخطاء في الاختيار، وأبرزها الدفع بالمهاجم سلطان عادل، في أول ظهور له هذا الموسم، بعد انتهاء الإيقاف الصادر ضده من قبل اتحاد الكرة الإماراتي، لمدة 5 مباريات بعد مشكلته ولاعب الشارقة خالد الظنحاني في أحد تجمعات المنتخب الوطني الأول، كما طالبت الجماهير بضرورة التخلي عن مؤنس دبور، والتعاقد مع مهاجم آخر لا يقل في المستوى عن مهاجم الفريق المصاب سردار آزمون.



وشدد جمهور شباب الأهلي، على أن سوزا، انتبه متأخراً لأخطاء التشكيلة عندما أجرى تغييرات مهمة في الشوط الثاني، وأثر ذلك إيجاباً على المستوى، بالمزيد من السيطرة الإيجابية، وتشكيل موجات من الهجمات الخطيرة على مرمى تراكتور، خصوصاً بعد الدفع بكل من كارتابيا ويوري سيزار في الدقيقتين 46 و57 بالترتيب، وقبلهما أشرك غاستون سواريز وكوان سانتوس في الدقيقتين 39 و46، واختتم تبديلاته بنزول رضا غانديبور في الدقيقة 76، وذلك على حساب حارب عبدالله وميرساد سيفي في الدقيقة 46، ونيمانيا ماكسيموفيتش وسلطان عادل وسعيد عزت الله في الدقائق 39 و57 و76 بالترتيب.



وأعربت الجماهير عن أمنيتها بأن يتدارك شباب الأهلي، أخطاء جولة البداية في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يحل في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، ضيفاً على اتحاد جدة السعودي، والذي خسر بدوره الجولة الأولى أمام مضيفه الوحدة الإماراتي 1-2، وذلك إذا كانت لدى «الفرسان» الرغبة في العودة من السعودية بنتيجة إيجابية تساعدهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة الآسيوية، والتي شهدت مباريات جولتها الأولى لمنطقة الغرب أيضاً، فوز الشارقة على الغرافة القطري 4-3، والأهلي السعودي على ناساف الأوزبكي 4-2، وتعادل الشرطة العراقي مع السد القطري 1-1، والهلال السعودي على الدحيل القطري 2-1.



وتقام الجولة الثانية من منافسات الغرب الأسبوع المقبل، حيث يلتقي يوم الاثنين، ناساف مع الهلال في قرشي، وتراكتور مع الوحدة في تبريز، والغرافة مع الشرطة في الدوحة، والدحيل مع الأهلي في الدوحة، ويوم الثلاثاء السد مع الشارقة في الدوحة، والاتحاد مع شباب الأهلي في جدة، ويقضي نظام البطولة بأن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، لتقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل المقبل.