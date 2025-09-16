باولو سوزا: لست راضياً عن النتيجة رغم الـ29 تسديدة



أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه تحكم بشكل مطلق في مباراته مع ضيفه تراكتور الإيراني مساء اليوم، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأشار إلى أن فريقه سدد 29 تسديدة على مرمى الضيف، ومنها كرتان في العارضة.

وقال: «واجهنا صعوبات في الشوط الأول، نتيجة ظروف الطقس الصعب، ومع هذا سيطرنا بشكل جيد على أغلب فترات المباراة، وقمنا بالتصحيح بين الشوطين، وأضعنا العديد من الفرص في النصف الثاني من المباراة، وأبارك للاعبي فريقي هذا الأداء القوي».



وعن حديث المدرب البرتغالي مع جمهور شباب الأهلي عقب المباراة، قال باولو سوزا: «أكيد الجميع غير راضٍ، ونتقاسم مع المشجعين نتيجة اليوم، وكنا نستحق نتيجة أفضل، ودون أدنى شك، جميع قرارات اللاعبين داخل الملعب كانت صحيحة، وخلقنا فرصاً كثيرة، ولاعبونا عندهم حماس قوي، وهم نفس لاعبي الموسم الماضي، الذي قدمنا فيه أداء ونتائج رائعة، ونحتاج إلى العمل أكثر على الاستفادة من الفرص التي نخلقها بتسجيل أكثر من هدف، ونتشارك الحزن مع الجماهير بعد تلك المباراة، كما تشاركنا معهم فرحة الموسم الماضي».



وعن سر عدم البدء بكل من يوري سيزار وكارتابيا في بداية المباراة، قال باولو سوزا: «المطلوب من جميع اللاعبين المنافسة والمشاركة في بطولات مختلفة، والبداية باللاعب سلطان عادل، شاب وكانت لديه فرصتان للتسجيل، ونحتاج إلى زيادة دوافع اللاعبين، وهو من أفضل اللاعبين الموجودين في الدوري، وكنا نحتاجه في الأداء الهجومي والدفاعي، وأتفهم تساؤل الجماهير عن مشاركة يوري لوقت قصير اليوم، والتواصل بين المدرب والإدارة، المنافسة على جميع البطولات، ومنها البطولات المحلية، ويهمنا تحقيق المكسب في بداية أي بطولة، ومباراة اليوم كان ينقصنا فيها الفعالية لتسجيل الأهداف».



من جانبه، قال يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، والذي اختير أفضل لاعبي المباراة: «مواجهة تراكتور كانت صعبة في ظل هذه الأجواء والطقس الصعب، وغاب عنا التوفيق أغلب فترات المباراة، ونحتاج التركيز في ما هو قادم للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية».