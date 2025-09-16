دراجان: التعادل عادل مع شباب الأهلي



رأى الكرواتي دراجان، مدرب تراكتور الإيراني، أن التعادل مع مضيفه شباب الأهلي 1-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة، نتيجة عادلة في ظل الظروف التي جرت فيها المباراة، وأهمها الطقس الحار. وقال: أشكر لاعبي تراكتور على الأداء القوي، وخاصة في الشوط الأول، والذي قدمنا فيه أداءً جيداً، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولكن التعادل يبقى نتيجة عادلة في بداية المشوار الآسيوي.



وأضاف: تعرضنا لصعوبات في الشوط الثاني، وخاصة بعد طرد لاعبنا في الدقيقة 50، ولكن تحلي اللاعبين بالروح القتالية العالية، ساعدنا على الخروج بنتيجة التعادل في هذا الطقس الصعب، وأنا فخور بلاعبي فريقي، وأعتبر التعادل نتيجة جيدة.